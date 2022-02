Un ulivo e una targa a Busto Arsizio per ricordare il questore di Fiume che salvò gli ebrei

Questa mattina, a Busto Arsizio, presso il parco di via Ugo Foscolo che si trova proprio davanti al Commissariato di Pubblica Sicurezza, il Questore di Varese Michele Morelli ha scoperto una targa, donata dal locale Shed Club, alla memoria del questore di Fiume Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani nel 1944. Per approfondire le vicende fiumane di Palatucci si può consultare la voce di Wikipedia che ne ricostruisce la storia.

Galleria fotografica Intitolazione ulivo giovanni palatucci busto arsizio 4 di 5

Alla cerimonia, effettuata nel 77° anniversario della scomparsa dell’ex Questore di Fiume morto a 35 anni nel campo di concentramento di Dachau e che ha visto anche la piantumazione di una pianta di ulivo, hanno partecipato le Autorità provinciali e locali di Pubblica Sicurezza, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Presidente della locale Sezione A.N.P.S., il Cappellano della Polizia di Stato e il referente per Varese dell’Associazione Giovanni Palatucci Onlus.