Un weekend con qualche nuvola, pioggia (e neve) da lunedì

Le giornate di bel tempo che ci hanno accompagnato negli ultimi due mesi stanno per lasciare il posto alla pioggia, che manca ormai da settimane. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino mostrano l’anticiclone che si indebolisce nel fine settimana e permette il transito di alcune deboli perturbazioni atlantiche con passaggi nuvolosi. Una perturbazione più attiva ci raggiungerà dalle Isole Britanniche nella giornata di lunedì, accompagnata da correnti umide meridionali con piogge fino a martedì mattina che nella notte potrebbero essere nevose fino a basse quote. In seguito probabile ritorno dell’alta pressione.

La giornata di sabato sarà abbastanza soleggiata ma con nuvolosità irregolare in dissoluzione al mattino sulla bassa padana, verso il Piemonte e a ridosso dei rilievi di Varesotto e Comasco. Domenica ancora abbastanza soleggiato con passaggi di nubi medio-alte al mattino e qualche nuvola irregolare in formazione a ridosso dei rilievi. Ulteriore calo delle temperature di un paio di gradi.

Lunedì via via cielo coperto, ultime schiarite al mattino all’Est. Dal pomeriggio pioggia in pianura e neve a quote collinari. In serata e nella notte forse neve mista a pioggia anche in pianura.