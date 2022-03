8 marzo 2022, all’Istituto Fermi di Castellanza, parola alle donne

L’Istituto Enrico Fermi di Castellanza ha deciso di dare quest’anno particolare evidenza alla giornata internazionale della donna e, per questo scopo, ha organizzato per martedì 8 marzo alle 9.30 una tavola rotonda alla quale parteciperanno donne che occupano ruoli di rilievo, solitamente affidati a uomini, nel mondo dell’amministrazione pubblica, dell’impresa e delle professioni. L’iniziativa, denominata “Donne che progettano il futuro”, si propone di far sì che studentesse e studenti riflettano insieme sull’importanza delle pari opportunità, partendo dalla concreta esperienza di donne che, operando nei diversi ambiti della società e delle istituzioni, hanno favorito e favoriscono il pieno riconoscimento dei diritti contro ogni forma di discriminazione.

E’ prevista la presenza delle seguenti relatrici, che avranno come uditorio le classi del “triennio” del Fermi:

Mirella Cerini, sindaco della città di Castellanza

Anna Socrate, primario di chirurgia vascolare dell’ospedale di Legnano

Elisabetta Cozzi, imprenditrice del Museo Fratelli Cozzi di Legnano

Paola Longo, imprenditrice dell’Enoteca Longo di Legnano

Maria Teresa Mancuso, dirigente di una multinazionale di servizi informatici e di tecnologia

Orsetta Sophie Giordo, avvocato penalista

Moderatrice: Lucia Landoni, giornalista

Nella successiva giornata di giovedì 10 marzo, dalle h.9.30 alle 11,00 la prof.ssa Marzia Re Fraschini, docente di Matematica e Fisica, farà un intervento destinato a tutti gli studenti ed in particolare alle studentesse sull’importanza di promuovere lo studio delle STEM in generale, ma soprattutto tra le ragazze.