Aler rassicura: “A Cardano temperatura regolare”

«L’impianto funzionava e funziona perfettamente». Lo assicura Aler, dopo aver verificato la situazione alle palazzine di via Seprio a Cardano al Campo. L’appello era arrivato dalla signora Viviana, una residente dello stabile (di recente costruzione, consegnata nel 2015).

Aler assicura che la situazione è regolare e ricostruisce così i precedenti passaggi di verifica: «La ditta incaricata da ALER è tempestivamente intervenuta sia il 13 gennaio che il 17 gennaio a fronte di una nuova segnalazione da parte della signora ed in entrambi i casi ha verificato che in centrale termica funzionava tutto correttamente».

Ma dentro all’appartamento? Dentro l’appartamento non è facile controllare direttamente, visto che la signora «non ha mai permesso in precedenza ai tecnici della ditta» di effettuare un controllo per verificare «all’interno dell’appartamento se ci fossero anomalie».

Alla fine però si è riusciti a fare un controllo approfondito e che appunto non ha rilevato in quel momento temperature basse: «Solo oggi, 16 marzo, dopo aver rassicurato la Signora che i tecnici della ditta avrebbero fatto un sopralluogo insieme ad un tecnico Aler, si è potuto verificare che all’interno dell’appartamento la temperatura era di 22° e che l’impianto funzionava e funziona perfettamente».

E le lamentazioni riferite dall’inquilina, su disagi anche in altri appartamenti, anche se non tutti? «La signora menzionata nell’articolo è l’unica inquilina del fabbricato ad essersi lamentata del supposto malfunzionamento del riscaldamento». Per Aler non ci sono altri problemi registrati.