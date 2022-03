Andar per ville e giardini tra Laveno e Ispra

Due pomeriggi sul lago Maggiore per ammirare magnifici giardini privati curati con passione

Abilitati a svolgere la professione di guida turistica per le province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Vercelli, Pavia e Como, i soci fondatori dell’associazione culturale ProntoGuide visite&cultura propongono regolarmente in queste zone visite guidate ai luoghi più importanti dal punto di vista storico, artistico, culturale.

Le ultime proposte in calendario includono i parchi privati di Villa Intragnola di Cerro e di Villa Brivio-Sagramoso di Ispra (quest’ultimo aprirà al pubblico per la prima volta), nonché, in provincia di Novara, la Villa Bono di Vaprio d’Agogna.

LA VISITA GUIDATA A VILLA INTRAGNOLA, LAVENO

Il lago si ferma contro il potente muro di granito rosa e da qui parte il giardino, esteso per 7 ettari al cospetto di un panorama impareggiabile sulle catene dei monti del Rosa e sull’acqua del lago Maggiore. Dapprima pascolo erboso a servizio della cascina Intragnola, oggi luogo di una strepitosa collezione di conifere esotiche, che si arricchisce nel tempo, e di cui il boschetto di Taxodium è uno degli elementi più caratteristici. Un luogo raramente aperto al pubblico, che merita una visita non solo da parte di appassionati botanici, ma da chiunque ami la bellezza della natura.

Il ritrovo è all’ingresso del parco di Villa Intragnola, a Laveno, domenica 3 aprile alle ore 14.30.

I COSTI

Ingresso: € 10 adulti, € 5 bambini fino a 12 anni. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Green pass e mascherina obbligatori.

LA VISITA GUIDATA AL PARCO BRIVIO SAGRAMOSO, ISPRA

Una catena ininterrotta di amore per il territorio, il lago e la natura, il parco di Villa Brivio Sagramoso racconta la storia di una famiglia che, da duecento anni, cura questo tratto di terra digradante sul lago e aiuta il tempo a costruire i suoi capolavori: i maestosi alberi esotici, i rampicanti che vestono le pietre, le vedute prospettiche dei viali sinuosi.

Un luogo che appare nascosto, dietro alti muri, ma che svela una relazione profonda con tutto il paese e il territorio, da non perdere per ciò che ha da mostrare e per le storie che ha da raccontare.

Il ritrovo è al parco Brivio Sagramoso di Ispra, sabato 9 aprile alle ore 14.30.

Ingresso: € 10 adulti, € 5 bambini fino a 12 anni. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.