Arredamento per il bagno online: 3 portali da visitare

Acquistare online prodotti per arredare la casa è ormai una consuetudine. Questo fenomeno è in continua crescita e ogni anno aumentano le persone che scelgono di comprare online articoli più o meno essenziali per la propria abitazione. Tra questi vediamo comparire gli elementi che caratterizzano il bagno. I sanitari per il bagno rappresentano uno dei trend in crescita più evidenti legati all’acquisto online.

Ecco perché non possiamo mettere in secondo piano l’importanza dello scegliere il portale giusto a cui fare riferimento. Abbiamo selezionato i top 3 e li abbiamo analizzati per te. I portali di cui ti parleremo sono: Bagnolandia, Bagno Expert e Deghi Shop.

Bagnolandia, leader in Italia per prodotti di qualità a prezzi convenienti

Bagnolandia è uno tra gli e-commerce specializzati nella vendita di arredo bagno online più apprezzati in Italia. Il sito offre una vasta selezione di categorie per l’arredo del bagno: sanitari, piatti doccia, rubinetteria, scarichi, box doccia, vasche da bagno, rivestimenti e molto altro. All’interno di ciascuna categoria possiamo trovare i migliori brand italiani e stranieri, a prezzi convenienti.

Perché abbiamo scelto Bagnolandia? Oltre che per la qualità dei prodotti che offre agli utenti, anche per la qualità del servizio. Questo e-commerce è entrato nella classifica dei 500 migliori shop online del 2020, un grande traguardo che ci lascia comprendere la professionalità del portale.

I must del sito sono:

trasporti rapidi e sicuri;

operatori sempre pronti a supportare l’utente;

un catalogo di oltre 10.000 prodotti.

Il tutto viene testimoniato anche dalle recensioni dei clienti che ogni giorno lo scelgono come portale di riferimento per dare forma al proprio bagno.

Bagno Expert, disponibilità e professionalità a portata di click

Con oltre 35 anni di esperienza nel mercato dell’arredo bagno, Bagno Expert sa perfettamente come soddisfare le esigenze del consumatore. Tra le recensioni dei clienti spiccano la disponibilità e la cortesia degli operatori che si dedicano all’assistenza online. Senza dubbio, questo requisito è fondamentale quando si sceglie di acquistare online un prodotto così complesso e delicato come l’arredamento per il bagno.

Sul sito troviamo non solo sanitari e accessori per il bagno, ma anche articoli per l’idraulica e per la zona lavanderia.

Su Bagno Expert l’utente può trovare facilmente le informazioni importanti per l’acquisto e conoscere con precisione ogni aspetto legato alle condizioni di vendita. E se qualcosa non è chiaro c’è sempre un operatore pronto a fornire il giusto supporto.

Deghi Shop, semplice, intuitivo e ricercato

Tra i leader nel settore dell’arredo bagno online troviamo Deghi Shop. Il sito offre un’ampia scelta di elementi per il bagno, basata sia sui sanitari che sugli accessori per il bagno con un’attenzione anche verso i mobili lavabo fino ai prodotti per la lavanderia. Da ogni sezione del sito è possibile individuare informazioni dettagliate per ciò che riguarda le condizioni di pagamento e le agevolazioni.

Anche qui troviamo una chat a disposizione degli utenti che richiedono l’aiuto di un operatore per i propri acquisti.

La particolarità che ci colpisce è che su Deghi Shop, oltre all’arredo per il bagno, è possibile trovare diversi complementi d’arredo per l’interno ma anche per l’esterno, per godersi il proprio giardino e dare forma a momenti di relax da concedersi in ogni momento della giornata.