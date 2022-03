Automobile in fiamme al passaggio a livello di Laveno Mombello

Automobile in fiamme in Via Varese a Laveno Mombello, all’altezza del passaggio a livello, intorno alle 14 di mercoledì 30 marzo. A prendere fuoco una utilitaria di vecchia data.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ispra che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per dirigere il traffico e deviarlo verso Cittiglio, così da permettere le operazioni di soccorso. L’incidente ha provocato code in entrambe le direzioni. Non si segnano persone ferite o intossicate.

La foto è di Lorenzo Giorgetti.