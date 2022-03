Bollette del gas a confronto in un condominio di Busto Arsizio: «Dal 2021 al 2022 è quintuplicato»

Nei primi due mesi del 2021 un condominio di Busto Arsizio, servito da Agesp Energia, ha pagato 2006 euro di bolletta del gas. Nello stesso periodo del 2022 la bolletta è salita a 3571 euro, nonostante sia stato consumato meno gas rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e i vari oneri accessori (Iva, oneri di sistema, spesa per il trasporto) siano stati ridotti grazie all’intervento tempestivo del governo.

Quello che emerge è che il costo della materia gas è quintuplicato. Nel 2021 solo di materia gas avevano speso 661,79 (la percentuale del costo del gas sul totale era del 32% circa) mentre nel 2022 il costo della materia gas ha toccato i 2519 (con l’abbattimento degli oneri accessori il “peso” sulla bolletta sale ad oltre il 70%) con un consumo minore di metri cubi rispetto all’anno prima.

Abbiamo chiesto alla responsabile commerciale di Agesp Energia Paola Galeazzi quale sia la situazione del mercato del gas in questo momento: «Il costo della materia si è quintuplicato, passando da 0,17 euro a metro cubo a 0,90 – spiega – purtroppo la prospettiva per i prossimi mesi non prevede cambiamenti significativi. Se si pensa che negli ultimi 20 anni il picco è stato di 35 centesimi si capisce bene la situazione straordinaria che stiamo vivendo».

La conferma è arrivata proprio oggi, mercoledì, dai mercati dove il prezzo del gas è tornato a salire del 27% (dopo che nei giorni scorsi si era avviato su un trend in discesa) toccando quota 125 euro per MWh.

Il tema del caro energia è stato affrontato anche da alcuni gruppi di opposizione in Consiglio Comunale che hanno chiesto all’amministrazione di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per calmierare proprio questi sbalzi ed evitare salassi ai cittadini che hanno scelto l’operatore controllato dal Comune di Busto Arsizio per quanto riguarda la fornitura di gas ed energia elettrica.