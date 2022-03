Da Boragno un incontro dedicato all’infanzia fragile con Progetto Pollicino

Domenica 20 marzo, ore 16.30, Progetto Pollicino presenta il libro “Un bambino a metà” alla Galleria Boragno di Busto Arsizio (via Milano, 4). L’incontro è dedicato alle fragilità emotive dell’infanzia, in un contesto di relazioni familiari difficili.

La tavola rotonda è organizzata dalla “Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino”, da C.A.SA. Edizioni e ASQ Servizi in collaborazione con Incontri Production e il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Nel corso dell’incontro, tenuto da esponenti del settore socio-psicopedagogico sarà presentato il libro “Un bambino a metà”, una raccolta di favole che attraverso il linguaggio metaforico mettono sotto la lente d’ingrandimento i pensieri, a volte inascoltati, dei bambini coinvolti in conflittualità familiari o addirittura “genitori in guerra”, un contributo della cooperativa per aiutare i genitori con difficoltà relazionali a gestire il rapporto con i loro figli in modo equilibrato senza dividerli a metà.