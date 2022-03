C’è un po’ di Varese all’ambasciata del Bahrein, in esposizione tre opere di Carla Pugliano

Partecipa anche Varese a “Intrecci d’arte”, mostra collettiva e incontro culturale che si svolge all’ambasciata del Bahrein di Roma da, oggi, 15 marzo al 18 marzo. La pittrice Carla Pugliano, varesina, espone tre opere. L’esposizione è stata voluta dall’ambasciatore Naser M. Y. Al Belooshi, in segno di dialogo e di profonda apertura all’arte italiana; curata da Angiolina Marchese, presidente dell’associazione culturale Art Global, vedrà l’intervento del critico d’arte Vittorio Sgarbi in sede di vernissage.

Le opere di Pugliano sono”Finestra sul mondo”, olio su tela (in alto): “Un grido silenzioso e soffocato di fronte ad un teatro di guerra tanto doloroso e crudo di cui siamo oggi increduli spettatori – spiega- . Ho voluto presentare questo dipinto proprio in occasione di un momento di incontro e confronto tra oriente e occidente, due culture che si intrecciano e che, oggi, più che mai, sono la testimonianza che può esistere un dialogo pacifico». La seconda è “Dionysus” sempre olio su tela: “Rappresenta lo spirito Dionisiaco che alberga nella nostra anima e che si incontra e scontra con lo spirito Apollineo. Concetti, questi che alimentarono “La nascita della tragedia” di Nietzsche”.

Questi gli artisti in esposizione: Muaath Al Baloochi, Patrizia Almonti, Vincenzo Bocciarelli, Ronnie Brogi, Maretta Capossela, Elisabetta Castello, Ombretta Del Monte, EdevDsg, Marta Dzialowska, Ricarda Guantario, Nevèl, Rosella Giorgetti, Michi Grassi, Dorotea Li Causi, Paolo Lelli, Angiolina Marchese, Giuditta Petrini, Laura Minuti, Tony Morelli, Anna Nigro, Elisabetta Palmisciano, Francesca Paoletta, Ilaria Pisciottani, Carla Pugliano, Pasquale Terracciano, Rosanna Vetturini.

Carla Pugliano

Di indole tumultuosa e inquieta, la sua passione per l’arte emerge negli anni recenti come irrinunciabile necessità e indispensabile nutrimento per l’anima. Allo scopo di affinare la propria tecnica, svolge dei corsi di pittura ad olio ed un Master Accademico di livello internazionale con il Maestro Roberto Ferri, con selezione a numero chiuso. Le prime opere riflettono uno stile impressionista, successivamente influenzata dall’arte barocca ha approfondito la sua ricerca artistica nella pittura del Romanticismo, Accademico e Simbolismo, con tendenza, inoltre, ad una fisiologica evoluzione verso un destrutturalismo dei contesti che emerge in alcune opere. Fin dalle sue prime apparizioni in mostre collettive e rassegne, ottiene riconoscimenti di pubblico e critica. Alcune opere sono ora parte di collezioni private.

Tra le molte partecipazioni in collettive ed esposizioni da sola, nel 2021 una Mostra Personale con selezione, presentazione e critica artistica del professor Vittorio Sgarbi presso la “Galleria La Pigna” – Roma, a cura di Art Global con Angiolina Marchese e Raoul Bendinelli.

Presente alla Biennale di Milano organizzata da Spoleto Arte e premiata all’avento Maestri d’Italia a cura di Art Now

Presente in diversi cataloghi tra cui una pubblicazione personale “L’accento Sull’Arte di Carla Pugliano”.

Nel mese di maggio sarà presente con le sue opere presso la galleria Milanese di Brera ed anche nel Varesotto. A Giugno ci sarà la presentazione al Senato della Repubblica di un prestigioso catalogo promosso da Art Global, in cui è stata inserita. Seguirà poi una mostra a Roma presso la Galleria Angelica di piazza Navona il 20 Settembre