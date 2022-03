Cede un pezzo di muro sulla Varesina, lunghe code tra Vedano Olona e Castiglione

Disagi sulla ex statale Varesina tra Castiglione Olona, Vedano Olona e il Ponte di Vedano, dove si è verificato nel fine settimana il cedimento di un pezzo del muro di contenimento che ha costretto a transennare un tratto di strada interrompendo la corsia in direzione Varese.

Galleria fotografica Vedano Olona - Code Varesina 4 di 9

Per regolare il traffico a senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori è stato posizionato un semaforo, che sta creando lunghe code in entrambe le direzioni, in particolare nelle ore di punta.

Particolarmente interessata dai disagi la strada provinciale 65 (la cosiddetta strada del Marone) che collega Vedano Olona alla sottostante Varesina, già interessata da un restringimento a causa dei lavori per la sistemazione della frana caduta il 29 settembre scorso.

A peggiorare ulteriormente la situazione i lavori in corso nel tratto finale della Varesina, prima della rotonda del Ponte di Vedano che causano un ulteriore rallentamento del traffico.

Si consiglia di seguire strade alternative.