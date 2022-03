Code sulla Varesina a Vedano Olona, entro la fine della settimana sarà tolto il semaforo

Dureranno pochi giorni i lavori in corso sulla Varesina, tra lo svincolo per Vedano Olona e la rotonda del Ponte di Vedano, per consolidare un punto del muro di contenimento interessato nei giorni scorsi da un cedimento.

L’intervento, che ha reso necessario transennare un tratto dell’ex statale e posizionare un semaforo, sta causando notevoli disagi alla circolazione, con formazione di lunghe code sulla stessa Varesina e sulla Sp 65 che scende da Vedano Olona, soprattutto nelle ore di punta.

Un lavoro non previsto ma non particolarmente complesso che, assicura la Provincia, dovrebbe essere risolto entro la fine di questa settimana, con la rimozione delle protezioni che ostruiscono la carreggiata in direzione Varese e del semaforo.