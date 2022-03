Chiamarsi Minors: quando il professore è il tuo compagno di squadra

NOTIZIARIO UISP del 16 marzo 2022

FOOTBALL AMERICANO – Gorillas, finale amaro a Milano

Sabato sera al Campo Sportivo di Bresso, Gorillas Varese e Rams Milano hanno dato vita ad un match ricchissimo di emozioni e contenuti tecnici, che ha visto i milanesi prevalere per 42 a 34.

La partita inizia come meglio non poteva per i Gorillas, che violano la endzone milanese prima su corsa con il velocissimo Guido Marabotti, migliore biancorosso in campo, e poi due volte con Andrea Giardini, che viene ottimamente imbeccato dal quarterback Ferrari. Il secondo quarto comincia subito con un roboante segnale di risveglio dei Rams, che ritornano direttamente in meta con il kick off calciato da Edoardo Rizzi. L’attacco dei Gorillas però risulta un’altra volta inarrestabile per i Rams, e l’asse Ferrari-Giardini produce la terza meta della serata.

Da quel momento però la partita cambia: il coaching staff biancoverde trova le contromisure per bloccare l’attacco varesino, che non riuscirà a segnare più fino alla fine della partita, mentre l’offense di Milano, guidata da uno scatenato Cristiano Mancini, riesce a segnare due volte nel secondo quarto e addirittura tre volte nel terzo. Il quarto quarto vede finalmente la difesa di coach Gaiga salire in cattedra con l’intercetto di Marco Barbaro e il fumble forzato e riportato in meta da un monumentale Simone Zanzi.

Gli ultimi minuti vedono finalmente anche l’offense biancorossa ricominciare a macinare yard, grazie ad un ispirato Matteo Traversa ma, a pochi minuti dalla fine e sotto di una segnatura, la rimonta viene stoppata da un fumble ricoperto dalla difesa dei Rams.

Grande amarezza tra le file varesine a fine partita per l’occasione sfumata. I coach si preparano ad un grande lavoro, ma i Gorillas non hanno nessuna intenzione di arrendersi. Il campionato è solo all’inizio.

SPORT SOCIALE – Emergenza Ucraina: l’accoglienza passa anche dallo sport

Uisp da subito è scesa in piazza per chiedere la pace e il cessate il fuoco in Ucraina. Raccolte fondi, accoglienza e iniziative specifiche di sostegno alla popolazione ucraina si stanno promuovendo sul territorio ad opera dei Comitati territoriali e regionali Uisp, al fianco della Rete AOI-Cooperazione e solidarietà internazionale.

Sono più di 7 mila le persone arrivate in Emilia Romagna dall’inizio dell’invasione russa, tra loro c’è anche Ivan, promessa del nuoto che a Bologna spera anche di poter tornare a gareggiare grazie al locale comitato Uisp. Quando sono iniziati gli scontri è stato costretto a nascondersi nello scantinato di casa insieme ai genitori, poi essendo minorenne è potuto scappare insieme a tante famiglie di connazionali ed ha trovato finalmente un po’ di tranquillità in Italia.

Uisp prosegue la mobilitazione per la pace in Ucraina con la campagna #SportAgaintWar, promossa insieme ad Amnesty International, Usigrai, Assist, Sport4Society. Su Facebook è possibile unirsi al gruppo #SportAgainstWar in cui condividere contenuti contraddistinti dall’hashtag della campagna.

CHIAMARSI MINORS – Quando il prof è in squadra con te

Cose che accadono solo nel basket Uisp: il racconto di Mattia, 17enne giocatore del Level Up Cameri, è apparso sulla pagina Facebook “L’umiltà di chiamarsi minors”, che racconta la fatica e la bellezza delle serie “minori”. “Nella vita di tutti i giorni frequento l’IIS Pascal di Romentino. Quest’anno la prof di informatica è andata in maternità: in classe ci comunicano che, in sua sostituzione, ci sarà un nuovo docente giovane e simpatico, che si chiama Federico. Entro in laboratorio, guardo verso la cattedra… non ci credo! Il professor Chiappin è il nostro Fede! Mi piace pensare che questo sia l’unico caso in Italia dove studente e insegnante giocano nella stessa squadra”.