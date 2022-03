Come comprare Ethereum (ETH)

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato. Seconda solo a Bitcoin, Ethereum fa scalpore sin dal 2015, quando il progetto è stato ufficialmente pubblicato. Tuttavia, il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha in realtà scritto il documento ufficiale di Ethereum nel 2013. Per quanto riguarda le capacità di Ethereum, essendo una blockchain decentralizzata, permette la creazione di molti progetti tramite la sua infrastruttura. Questo include contratti intelligenti, NFT (non-fungible tokens), e molte altre applicazioni de-fi.

È senza dubbio uno dei giocatori più importanti nel mondo delle criptovalute, e dunque la ragione per cui molte persone vogliono investire o hanno già investito. Parleremo nello specifico di questo nelle informazioni fornite in questo articolo. Discuteremo del potenziale di Ethereum, come diventare un investitore di Ethereum, e anche dei metodi che puoi usare per fare il tuo acquisto. Dunque, senza indugiare oltre, iniziamo!

Dove comprare Ethereum?

Dato che Ethereum è una moneta di criptovaluta così prestigiosa, solitamente è disponibile su qualsiasi sito web che permette l’investimento in criptovaluta. Ovviamente, questo significa che sono presenti tantissime opzioni. Tuttavia, preferiamo parlare delle piattaforme che vantano seri vantaggi per gli investitori, e ce n’è una che vince su tutti:

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

eToro è una piattaforma di trading che opera come società di intermediazione. Questo significa che la piattaforma stessa offre agli investitori l’accessibilità a tutti i tipi di beni, fra cui criptovaluta e, dunque, Ethereum. La criptovaluta è in realtà uno dei nuovi arrivi sul sito, ma come ci si poteva aspettare, è cresciuta in popolarità. La ragione per cui eToro stesso è diventato così prestigioso è il suo modello, che permette di fare trading senza commissioni, la possibilità di copiare i trader più esperti, e più prodotti per investire realmente in cose come Ethereum.

Pro

Interfaccia facile da usare – adatta ai principianti

Processo di iscrizione rapido

Struttura di trading sicura

Trading senza commissioni

Licenza FCA

Contro

Non sono presenti tante coppie di trading come altre piattaforme

Vengono applicate commissioni per inattività

L'investimento in asset di criptovaluta non è regolamentato nella maggior parte dei paesi UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione per il consumatore. Il tuo capitale è a rischio. Il trading di criptovaluta CFD non è disponibile per clienti che risiedono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se puoi permetterti di affrontare l'elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Qual è la differenza fra comprare e fare trading di Ethereum?

Ethereum, come tutti i beni di criptovaluta più importanti, può essere acquistato o utilizzato per il trading. Molte persone pensano che questi due termini siano sinonimi, ma credeteci quando diciamo che non lo sono affatto. Comprare Ethereum è un’attività che viene svolta da investitori principianti e intermedi, laddove il trading, specialmente ai livelli più alti, è svolto da esperti. Questo viene discusso più dettagliatamente di seguito:

Comprare

Prodotti limitati disponibili

Quasi nessuna analisi a breve termine richiesta date le intenzioni di investimento

Gli ordini di acquisto vengono eseguiti a prezzi di mercato predeterminati

Quando si parla nello specifico di comprare Ethereum, significa che si sta acquistando una quantità fissa della moneta, niente più, niente meno. Questo viene fatto generalmente tramite piattaforme basilari, spesso tramite wallet o piattaforme di scambio/siti di intermediazione semplificati. Dato che l’acquisto di Ethereum viene fatto tipicamente con l’intenzione di fare HODLing (Hold On for Dear Life, o detenere a lungo termine), le fluttuazioni del mercato a breve termine non sono così importanti. Ovviamente, se puoi comprare mentre il prezzo è basso è meglio, ma è difficile sapere quando si verificheranno questi ribassi.

Trading

La volatilità e le fluttuazioni a breve termine sono molto influenti

Sono disponibili più variazioni di acquisto – coppie di trading, prodotti, ecc.

La comprensione dell’analisi di mercato è critica per il successo a lungo termine

Il trading, per definizione, significa che farai più transazioni per cercare di ottenere profitti. Questo viene fatto tramite l’acquisto e la vendita, l’impostazione di ordini di trading automatici a prezzi predefiniti, e le stesse piattaforme di trading sono solitamente più complesse. Questo accade perché i trader hanno bisogno di un certo livello di informazione per prendere decisioni informate. Per chiarire, questa non è un’attività per novellini.

Come comprare Ethereum online?

Scegliere di comprare Ethereum è un momento entusiasmante per qualsiasi investitore, indipendentemente dalla loro precedente esperienza. Qualche anno fa, le opzioni per comprare Ethereum online erano estremamente limitate. Ma oggi, c’è abbastanza concorrenza al mondo che gli investitori ora hanno il lusso di diverse opzioni. Detto questo, ecco un’istantanea di come puoi iniziare:

Scegli una piattaforma appropriata (consigliamo eToro) Iscriviti per creare un nuovo account (devi fornire dati personali, impostare una domanda di sicurezza, ecc.) Accedi ed elabora il tuo primo deposito Vai nella sezione delle criptovalute e cerca Ethereum Scegli quanto vuoi investire ed esegui l’ordine

Questo intero processo può essere completato in 5-10 minuti, deposito e acquisto inclusi. Devi solamente registrarti a eToro, verificando i tuoi dettagli, e poi comprare la tua parte di questa gigantesca criptovaluta . Dopodiché, sarai un investitore un Ethereum!

Come fare trading di Ethereum?

Ricordiamo che fare trading di Ethereum non è una cosa da fare a cuor leggero. Le fluttuazioni di prezzo possono verificarsi senza preavviso, e in generale, il trading è molto più complesso e difficile rispetto al semplice acquisto e detenzione della moneta. Ma se ti senti sicuro, ecco cosa devi fare:

Vai sul sito web di eToro Apri un nuovo account fornendo le informazioni necessarie Verifica i dettagli il prima possibile Finanzia il tuo account con il metodo di pagamento che preferisci Scegli il giusto prodotto e fai la tua mossa

Dopo esserti registrato a eToro, noterai immediatamente che questa piattaforma ha tutti i tipi di prodotti disponibili. La tua scelta dovrà basarsi sulla tua comprensione di essa, su quali sono le intenzioni di investimento, e se sei a tuo agio con le condizioni del prodotto stesso. Tuttavia, eToro generalmente offre un ambiente favorevole per tutti i trader, perciò puoi stare certo che andrà tutto bene.

Quali sono i diversi modi per pagare Ethereum?

Ethereum potrà anche essere una moneta/progetto complesso gestito da persone molto intelligenti, ma dalla prospettiva dell’acquirente, le cose non potrebbero essere più semplici. Non c’è bisogno di capire la programmazione o la matematica complessa per acquistare la tua parte, dato che Ethereum può essere acquistato come ogni altro prodotto online. Se hai accesso ai seguenti metodi, puoi fare subito il tuo acquisto:

Valuta Fiat

In generale, le persone usano la valuta fiat per pagare per beni e servizi quotidiani, e questa sarà una scelta popolare per fare un semplice ordine di acquisto. Ovviamente, comprare tramite piattaforme usando valute fiat significa che potrai vedere qual è il valore di Ethereum prima di premere il tasto di acquisto. Prima di poter fare questo, tuttavia, devi finanziare il tuo account, e può essere fatto nei seguenti modi:

PayPal/Skrill/Neteller

Questi commercianti sono comunemente chiamati e-wallet o wallet digitali. Operano praticamente come descritto ad essere sinceri. Lavorando come account separato dal suo conto bancario tradizionale, puoi depositare e prelevare fondi, e poi acquistare Ethereum con questi metodi.

Carte di debito/credito

È molto probabile che già possieda questi pezzi di plastica, che evitano il bisogno di iscriversi ad un altro fornitore di pagamento separato (come nel caso degli e-wallet). Ovviamente, le carte di debito/credito sono connesse alla tua banca, il che significa che devi condividere i dettagli quando fai un acquisto. Gli aspetti positivi includono le transazioni rapide, l’ampia adozione da parte di tutte le piattaforme di criptovaluta, e la facilità di accesso.

Carte prepagate

Non tutti sono a proprio agio nel condividere i propri dettagli della carta o della banca online. Se anche tu sei fra queste persone, c’è sempre la possibilità di pagare per Ethereum con una carte prepagata. Queste possono essere acquistate da rivenditori locali, ricevendo una carta e ricaricandola, e usandola come una normale carta di debito. Questo è in un certo senso più sicuro, dato che la carta non è collegata alla tua banca, ma molte carte prepagate non possono essere ricaricate.

Bonifici bancari online

I bonifici bancari online sono incredibilmente semplici da effettuare al giorno d’oggi, in gran parte grazie all’online/mobile banking. Una volta ottenuti i dati dell’account della piattaforma di tua scelta, puoi effettuare manualmente la transazione. La cosa bella di questo è che hai il completo controllo, e tramite un servizio conosciuto come ‘bonifico istantaneo’, il tuo bonifico può essere spesso completato immediatamente.

Bitcoin

L’acquisto di Ethereum si può effettuare non solo con valuta fiat: si può usare anche la criptovaluta stessa. Come forse già sai, Bitcoin è la criptovaluta più grande e prestigiosa in circolazione. E tramite la maggior parte dei siti di intermediazione e delle piattaforme di scambio, puoi comprare Ethereum tramite i tuoi Bitcoin. Questo coinvolge l’acquisto iniziale di Bitcoin, oltre che un rapido calcolo matematico per comprendere quanto Bitcoin stai scambiando per Ethereum.

Altri Altcoin

Una delle cose più belle del fatto che Ethereum sia la sua stessa blockchain è che molte altre monete sono nate proprio grazie a questa tecnologia. Dato che tantissimi altri Altcoin vengono alimentati sulla stessa blockchain, puoi facilmente fare trading di questi per Ethereum. Gli esempi chiave in questo caso includono monete come Cardano, MANA, Ripple (XRP), e tantissimi altri. Ma proprio come la coppia con Bitcoin discussa sopra, devi possedere queste monete prima di eseguire questa azione di trading.

Cosa considerare quando si acquista Ethereum?

Scegliere di investire in Ethereum è qualcosa che richiede un serio ragionamento. È facile farsi prendere semplicemente dagli incrementi di prezzo, e poi ignorare tutti gli altri fattori correlati prima di comprare. Tuttavia, in questo modo le persone restano scottate, motivo per cui vorremo informarti su alcune considerazioni prima di continuare:

Volatilità

Ethereum è una criptovaluta ben stabilità, e ha avuto prestazioni fantastiche se messe a confronto con la media di mercato nel corso della sua vita. Tuttavia, è importante comprendere che il prezzo può subire correzioni significative a breve termine. I valori di investimento possono scendere tanto velocemente quanto possono salire, e devi essere pronto a questo.

Concorrenza

Ethereum non è assolutamente l’unica moneta in grado di eseguire contratti intelligenti, applicazioni de-fi, e NFT. Certo, molte altre monete usano la blockchain stabilita di Ethereum per completare progetti relativi a questo, ma esiste concorrenza diretta. Solana sarebbe un esempio lampante, ed è importante capire le minacce di altri progetti che si fanno avanti e sorpassano Ethereum.

Intenzioni di investimento

La maggior parte degli investitori ha una vaga idea di cosa hanno in mente di fare con le proprie proprietà di Ethereum. Gli acquirenti solitamente vogliono acquistare e detenere a lungo termine, supponendo che il prezzo crescerà in modo significativo negli anni. I trader, tuttavia, vogliono esplorare le tendenze a lungo termine e le fluttuazioni per ottenere vantaggi. Devi decidere quale percorso seguire prima di tuffarti in questo mondo.

Normative

Le normative, in senso generale, sono relative allo stato legale dell’acquisto di Ethereum in una specifica giurisdizione, e tenendo traccia di come Ethereum viene trattato in altri mercati è molto importante. Se gli Stati Uniti dovessero improvvisamente modificare le loro normative riguardanti il trading di Ethereum, per esempio, questo potrebbe avere un impatto gravissimo sul valore della moneta.

Commissioni

Commissioni: non piacciono a nessuno, e spesso sembrano essere un po’ ridicole. Nel mondo digitale in cui viviamo, dove le cose come le azioni di trading e i depositi vengono elaborati automaticamente, sembra un po’ datato dover farsi addebitare commissioni per tali attività. Tuttavia, dato che sono nate piattaforme come eToro, la cosa migliore è che non devi fartene una ragione e accettare che i siti ti addebitino commissioni ingiuste.

Acquistare Ethereum online è sicuro?

Diciamocela tutta, la criptovalute hanno ricevuto un bel po’ di attenzione negativa dalla stampa negli anni. Certe monete sono state etichettate come schemi ‘pump and dump’, le piattaforme di scambio sono state hackerate, e peggio ancora – alcune piattaforme hanno semplicemente preso i soldi dei membri. Tuttavia, ci siamo allontanati tanto da quei primi periodi, e ora, comprare Ethereum è molto sicuro. Segui questi consigli per assicurarti di stare sulla strada giusta:

Registrati solo a piattaforme affidabili (devono avere licenza FCA)

Usa metodi di pagamento brevettati per gestire le tue transazioni

Proteggi i tuoi account tramite autenticazione a 2 fattori, domande di sicurezza, e numeri PIN unici

Assicurati che le tue chiavi private restino private – non condividerle!

Non tenere tutti i tuoi Ethereum in un luogo solo – consigliato per grossi investimenti

Quasi tutti i siti di trading affidabili permettono di implementare molti di questi consigli senza troppi problemi. Ti incoraggiamo dunque a seguire questi consigli al più presto non appena configuri il tuo account. In questo modo, il tuo investimento sarà protetto immediatamente.

Come conservare Ethereum?

A meno che non voglia stare costantemente a controllare le oscillazioni di mercato, le attività di trading in aumento, o perfino il clamore sui social su ciò che accadrà – è meglio conservare semplicemente il tuo Ethereum. Ovviamente, si suppone che abbia in mente di detenerlo a lungo termine. Conservare in modo efficace significa che il tuo investimento sarà archiviato, fermo, ma risponderà ai cambiamenti di prezzo!

Ecco le tue opzioni per farlo:

Archiviazione online

L’archiviazione online fa riferimento specifico agli wallet. Questo è un termine che descrive un portafoglio virtuale nel quale conservare in modo sicuro la propria criptovaluta. Gli wallet si possono trovare principalmente sotto forma di app mobile o siti desktop, e viene usato un software per tenere al sicuro i tuoi beni. Qui, le tue proprietà solitamente vengono cifrate, ed è facile configurare rigide misure di sicurezza.

Archiviazione offline

Preferisci rimuovere completamente le tue proprietà di Ethereum dalla rete? Questo è ciò che l’archiviazione offline ti offre. Al giorno d’oggi si possono acquistare dispositivi in cui puoi trasferire i tuoi beni, da tante piattaforme, e tenerli al sicuro in modo non digitale. Disconnettere il tuo Ethereum dalla rete significa che è praticamente impossibile che venga rubato da qualcuno.

Come si vende Ethereum?

Ethereum viene venduto ogni giorno da milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente, vengono effettuati anche acquisti di Ethereum ogni giorno. Ma parlando della vendita, ci sono molte opzioni che i detentori possono utilizzare. Eccole qui:

Piattaforme di scambio

Le piattaforme di scambio sono piattaforme online progettate puramente per il trading. Vendere Ethereum tramite queste piattaforme è piuttosto semplice e diretto, e non devi sempre vendere immediatamente. Puoi vendere in futuro ad un prezzo predeterminato, anche se il fatto che il tuo ordine venga eseguito o no dipende dall’attività di prezzo della moneta.

Wallet

Questo è probabilmente il modo migliore che i principianti possano utilizzare. Gli wallet supportano interfacce molto semplici con sistemi diretti per comprare e vendere. Non c’è bisogno di un altro essere umano che prenda il tuo ordine, in quanto puoi vendere direttamente all’operatore del wallet.

Siti di intermediazione

I siti di intermediazione si sono adattati tantissimo alla vasta gamma di investitori presenti al mondo al giorno d’oggi. Specialmente sui siti come eToro, i membri ora possono vendere Ethereum senza incorrere in commissioni, e possono addirittura copiare quando vendere tramite trader esperti.

P2P

I prodotti peer to peer sono presenti per permettere ai detentori di comprare e vendere Ethereum fra di loro. Non c’è coinvolgimento di terze parti in questo caso, oltre alla piattaforma di hosting, perciò i membri possono vendere Ethereum facilmente senza dover ricorrere ad un intermediario.

Vale la pena comprare Ethereum ora?

Al momento della scrittura, il prezzo di Ethereum è aumentato di oltre il 400% da un anno a questa parte. È scontato dire che sia un ritorno piuttosto considerevole sul tuo investimento se si considera il 9-10% (medio) per gli indici del mercato azionario più importanti. Ma come è di norma nella criptovaluta, tali incrementi vengono seguiti da correzioni vertiginose. Il punto è che difficile sapere quando si verificheranno queste correzioni. Perciò, vale la pena investire qualcosa in Ethereum in questo momento?

È sempre rischioso quando una moneta è vicina o addirittura supera ai suoi prezzi più alti di sempre. Tuttavia, il 2021 ha visto un’adozione di massa della criptovaluta come mai prima. Anche il fatto che Ethereum sia la criptovaluta numero due al mondo da un po’ di tempo è piuttosto promettente , dato che mostra consistenza. Crediamo nel progetto Ethereum e nella sua utilità a lungo termine, motivo per cui vorremo dire che un acquisto di Ethereum è una mossa di investimento intelligente.

Ma, detto questo, la decisione finale spetta a te, e non possiamo garantire le prestazioni del tuo investimento.

Conclusioni

Ethereum è una superstar nell’industria della criptovaluta, non si può negare. Con una capitalizzazione di mercato di oltre €270 miliardi, è chiaro che gli investitori hanno messo tantissimi soldi in Ethereum negli anni. Anche il fatto che Ethereum abbia visto aumenti consistenti negli ultimi anni è estremamente promettente, così come lo è, secondo noi, lo scopo generale del progetto.. È certamente uno degli investimenti più stabili che ci siano – beh, stabile tanto quanto ci si può aspettare realisticamente dalle criptovalute!

Il futuro sembra certamente roseo per Ethereum, con l’arrivo del tanto atteso aggiornamento ETH 2.0. Questo aggiornamento velocizzerà il tasso di transazione lento sulla blockchain attuale, e chissà cosa potrà porta in termini di aumenti di prezzo, influenza mondiale, e interesse da parte di investitori istituzionali. È tutto molto entusiasmante, e terremo d’occhio da vicino lo sviluppo di Ethereum nei prossimi mesi.

Domande Frequenti (FAQ)

C’è un limite sulla quantità di Ethereum che posso acquistare?

No, o almeno non un limite di cui ti dovresti preoccupare. La maggior parte delle piattaforme più affidabili permettono di eseguire ordini che si estendono a sei cifre. Dunque, a meno che non intendi puntare tutto su Ethereum, puoi fare trading virtualmente senza limiti.

Posso comprare Ethereum senza una carta di identità?

No. Tutte le piattaforme che supportano gli scambi di Ethereum richiedono che i nuovo clienti completino un processo conosciuto come “KYC”, o Know Your Customer. Questo richiede la verifica dell’identità prima di poter accedere senza restrizioni all’account.

Posso comprare Ethereum istantaneamente?

Sì, basta inserire la somma che desideri acquistare e, premendo il tasto acquista, la tua azione di trading verrà completata istantaneamente.

Cos’è Ethereum?

Ethereum è una criptovaluta di seconda generazione che è sia una blockchain, sia una moneta digitale. Funziona su una blockchain open-source ed è completamente decentralizzata, che significa che non è sotto il controllo di nessuno.

Come funziona Ethereum?

Ethereum, come blockchain, è gestita da oltre 2 milioni di computer in tutto il mondo. La rete ha diversi nodi dove gli utenti devono convalidare una ‘proof of work’ per poter convalidare qualsiasi transazione. Questo è ciò che rendere Ethereum decentralizzata e altamente sicura.