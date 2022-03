Il Comune di Varese cerca un dirigente per risorse umane e servizi informativi

E’ aperta la selezione per un Dirigente responsabile delle Risorse umane, digitalizzazione e servizi informativi.

Il profilo professionale, valutato per titoli e per colloquio, si occuperà delle attività connesse alla gestione del personale dell’Ente e all’organizzazione della macchina amministrativa, per integrare al meglio l’implementazione delle tecnologie informatiche con l’ufficio del personale. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato, per la durata di tre anni.

Le domande di ammissione potranno avvenire tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese, o con spedizione raccomandata all’Ufficio Ricerca e Selezione personale in via Sacco, 5, oppure via telematica tramite pec all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.