Ditta di onoranze funebri: come scegliere quella giusta

La scelta della ditta di onoranze funebri presuppone una decisione spesso impegnativa, che in molti casi si traduce in un’incombenza decisamente gravosa. Abbiamo chiesto un parere in merito agli specialisti di Eurofunerali, che si occupano di Onoranze Funebri a Torino e provincia.

Qual è l’approccio ideale per la scelta di un’agenzia di onoranze funebri?

È innegabile che stiamo parlando di una necessità molto particolare, visto che è legata a una situazione di grande fragilità dal punto di vista emotivo e di forte dolore. Anche per questa ragione, tuttavia, è opportuno prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali per giungere a una scelta oculata, così da non correre il rischio di ritrovarsi alle prese con una brutta sorpresa. Nel settore delle onoranze funebri sono impiegati parecchi professionisti che fanno della competenza e della serietà le basi del proprio modus operandi, ma non è detto che – come avviene anche in qualunque altro settore – non ci siano persone che, con un atteggiamento meno etico, tentino di approfittare della situazione di debolezza dei propri clienti.

In che modo?

Potrebbero proporre ai familiari della persona deceduta dei servizi di bassa qualità, o comunque a prezzi non in linea con gli standard offerti; questo andrebbe a svantaggio non solo dei clienti, ma anche delle altre aziende del settore. I comportamenti potenzialmente sleali sono molteplici; per esempio è poco corretto fornire un preventivo sommario, così come non va bene prevedere dei servizi supplementari che non sono stati richiesti in maniera esplicita.

Come si può fare per evitare pericoli simili?

La regola più importante da seguire e mettere in pratica è molto semplice; se si vuol essere certi di affidarsi a una ditta di onoranze funebri seria e di prendere una decisione che sia da questo punto di vista consapevole e oculata, è indispensabile pretendere e ottenere un preventivo completo e chiaro, composto da diverse voci dettagliate e specificate in modo da far capire come si compone il servizio. È importante, inoltre, che le spese per i servizi obbligatori siano distinte dalle voci che riguardano i diritti e le tasse e, inoltre, dai costi legati ai servizi extra di cui si desidera eventualmente beneficiare. Meglio stare alla larga, invece, da chi propone preventivi sommari, magari scritti a mano, che danno la sensazione di poca professionalità.

Quali altri consigli potete dare a chi è in cerca di una ditta di onoranze funebri?

Come abbiamo avuto modo di sottolineare, quella relativa alla scelta è una fase tanto delicata quanto gravosa, anche perché nella maggior parte dei casi non si ha a disposizione l’energia che occorre, in una fase di lusso, per occuparsi dei vari adempimenti di natura pratica. La Rete, per fortuna, garantisce un supporto prezioso quando ci si deve mettere in cerca di una ditta in questo settore, perché permette di entrare in contatto in tempi rapidi con le ditte specializzate, conoscendo le offerte a disposizione e ottenendo tutti i preventivi del caso. Così, non si è costretti a interagire dal vivo con persone estranee, il che potrebbe essere poco piacevole durante la fase di lutto. Dopo aver ottenuto i contatti, per trovare una ditta di onoranze funebri adeguata conviene sempre richiedere il supporto di un amico fidato o magari di un parente che non sia troppo coinvolto dal dolore dal punto di vista emotivo.

È vero che esistono convenzioni tra le ditte di onoranze funebri e gli ospedali?

No, non è vero; e non ce ne sono nemmeno con le case di riposo o con qualunque altra struttura del genere. Ci sono solo convenzioni con le amministrazioni comunali, ma in una situazione del genere non è l’impresa che può contattare i familiari del defunto di propria iniziativa; deve esserci stata prima una specifica richiesta in merito da parte dei parenti.

Che cos’è Eurofunerali