Noi, donne e madri in cerchio: percorso al femminile di integrazione e autonomia

Parte ad aprile un nuovo progetto promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate tutto al femminile per sostenere le donne che vogliano raggiungere una maggiore autonomia personale ed economica. “Noi, donne e madri… in cerchio” il titolo dell’iniziativa: si tratta di un percorso che durerà tre mesi, per tutta la primavera da aprile a giugno, con incontri a cadenza settimanale, ogni mercoledì mattina, presso la sede delle Mamme in cerchio di Azzate.

A condurre il gruppo saranno la pedagogista Vittoria Tamborini, la psicologa Marilisa Trombetta e Luciana Azzola, laureanda in antropologia culturale. L’obiettivo è creare una rete di supporto e amicizia tutta al femminile dove acquisire maggiore consapevolezza di sé e maggiore autonomia, anche economica, approcciandosi al mondo del lavoro. Per questo il percorso offrirà occasioni di confronto e una serie di informazioni pratiche, utili e concrete.

I temi trattati saranno:

– Lavoro: la ricerca del lavoro e la creazione del curriculum

– Diritti: incontri con patronato e servizi sociali

– Salute: incontri con il consultorio familiare

– Patente: agevolazione per il conseguimento della patente

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne e la partecipazione è gratuita.

Iscrizioni entro il 31 marzo telefonando al 348 6646880.