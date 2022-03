Doppio guasto sulla linea Milano-Varese, ritardi e soppressioni sui treni

Doppio guasto sulla linea ferroviaria Milano Varese che ha causato questa mattina, 24 marzo, pesanti disagi per i pendolari. Diverse le corse soppresse, tra cui quella delle 5.43 in direzione Treviglio e delle 8.10 in direzione Varese: «Eccoci tornati alla normalità», è l’amaro commento del comitato pendolari.

Per aggiornamenti consultare il sito di Trenord