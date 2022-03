Elezioni sindacali alla Sette Laghi: Antonio Donnarumma della Uil chiede sicurezza e riconoscimenti

(Antonio Donnarumma il primo a destra)

Settimana prossima, dal 5 al 7 aprile, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente sindacale aziendale. All’Asst Sette Laghi si presentano 7 liste con 150 candidati. Il voto servirà per eleggere 51 rappresentanti dei lavoratori.

La Uil candida 41 persone tra personale infermieristico, socio sanitario e tecnico. Sindacalista da lungo tempo, Antonio Donnarumma è il numero 5 di lista.

Come definisce la situazione lavorativa nell’azienda dopo due anni di pandemia?

La situazione dopo due anni di pandemia è veramente pesante, il personale sanitario è allo stremo delle forze a causa dei continui spostamenti e per le continue riorganizzazioni che hanno prodotto uno stress lavorativo il cui effetto durerà per anni, senza parlare della ormai cronica mancanza di personale di tutti i profili sanitari e non sanitari.

Quali i problemi più sentiti?

I problemi più sentiti sono sicuramente la difficoltà di conciliare il lavoro e la famiglia e questo va soprattutto a carico delle donne che ne sopportano il peso maggiore. Secondo punto, il riconoscimento economico e professionale sempre promesso ma mai arrivato.

Quali le difficoltà a trovare soluzioni condivise?

La difficoltà di trovare scelte condivise, a mio parere, è dovuta soprattutto alla prevalenza di sindacati di categoria, che ovviamente hanno spinte corporativiste che generano divisioni. Nella nostra azienda questi sindacati sono maggioranza e i risultati sono evidenti a tutti.

Quali obiettivi si pone in questo mandato?

L’obiettivo di questo mandato è rappresentare tutti i lavoratori di qualsiasi profilo o mansione, poi sarà molto importante l’applicazione del nuovo contratto cercando di cogliere le opportunità e le novità previste, senza dimenticare la sicurezza sul lavoro, materia a me molto cara in quanto R.L.S.

Quale la prima richiesta sul tavolo sindacale

La prima richiesta che porterei al tavolo sindacale sarebbe certamente l’adeguamento di alcuni istituti e indennità ormai fermi da troppi anni.