Furgone in fiamme a Busto Arsizio, intervengono i Vigili del Fuoco

Lo scoppio, le fiamme e il fumo. I residenti di via Gavinana a Busto Arsizio, si sono presi un bello spavento questa mattina (martedì) per l’esplosione di un furgone e relativo incendio, subito spento da un intervento lampo dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio, arrivati in pochissimi minuti.

L’arrivo dell’autopompa è stato immortalato da un residente della via che ha commentato anche la celerità con cui l’intervento è stato effettuato da parte della squadra intervenuta. Fortunatamente non si registrano danni a persone ma solo il danneggiamento della parte di edificio vicina al mezzo che ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire.

Sul posto anche la Polizia Locale che ha collaborato a mettere in sicurezza l’area e a deviare il traffico.