Incendio in una ditta di Morazzone

In fiamme un’azienda a Morazzone in via per Caronno Varesino. L’incendio è partito domenica 13 marzo alle 14 all’interno di una ditta di stampaggio plastiche, nei pressi di una corte. Le cause sono ancora da accettare.

Per domare l’incendio è stato necessario l’intervento di venti vigili del fuoco con otto automezzi: due autopompe, due autobotti, un’autoscala, due fuoristrada e un veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie.

I soccorritori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, ma le fiamme hanno fatto in tempo a interessare anche un’abitazione adiacente, situato sopra l’edificio della ditta.