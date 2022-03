Incidente in autostrada ad Albizzate nella notte, intervengono tre ambulanze e l’elisoccorso

Un’incidente stradale ha coinvolte almeno due macchine in transito sull’autostrada A8 all’altezza del comune di Albizzate. L’impatto, che ha coinvolto almeno due automobili, è avvenuto lungo la corsia in direzione Varese. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso con tre ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

Galleria fotografica Incidente autostrada A8 albizzate marzo 4 di 8

Secondo le prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte almeno cinque persone: due 24enni, una donna di 31 anni, una di 20 e un’altra persona di 28 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato 19 e domenica 20 marzo, l’autostrada è stata chiusa in direzione Varese per permettere l’intervento dei soccorritori. Il personale sanitario è intervenuto in codice rosso.