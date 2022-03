Induno Olona invoca la pace e illumina il Comune con i colori dell’Ucraina

Il Comune di Induno Olona si illumina con i colori della bandiera dell’Ucraina per dire no ad una guerra assurda e chiedere la pace.

«L’Europa assiste incredula all’assurdo atto di guerra perpetrato dalla Russia di Vladimir Putin contro l’Ucraina, e credo davvero di interpretare il sentimento di tutti noi gridando: “Pace! Pace! Pace!». Lo ha scritto il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin sul suo profilo Faceboook, per dare voce all’angoscia e all’incredulità della comunità indunese.

«Uno stato democratico invaso militarmente da un altro stato è una scena che in Europa non si vedeva dai tempi della Seconda guerra mondiale e ci rimanda quindi a tragiche memorie che credevamo relegate ai libri di storia – aggiunge Cavallin -La violenza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali – così come in ogni altro aspetto della vita civile – è un mezzo deteriore, sbagliato sempre e comunque, tipico dei vili, delle persone senza argomenti, degli stupidi.

Dobbiamo coltivare il dialogo, non esercitare la forza bruta. Solidarietà dunque al popolo Ucraino – amico dell’Italia e degli italiani – e un appello perché tacciano al più presto le armi, si fermi la follia della guerra e si torni a dialogare».