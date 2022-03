La quarantena obbligatoria di 7 o 10 giorni resterà in vigore anche dopo l’1 aprile

La quarantena obbligatoria di 7 o 10 giorni per chi risulta positivo al virus resterà confermata anche a dopo il primo aprile, data in cui cambieranno invece altre disposizioni che riguardano in particolare il green pass. Lo afferma il Ministero della Salute spiegando che tale disposizione non è contenuto nell’ultimo decreto covid bensì in una circolare ministeriale già in vigore e che tale circolare per il momento resterà valida anche dopo la data dell’1 aprile.

Sette o dieci giorni: ecco quanto deve durare la quarantena

Secondo la circolare del ministero questi sono i criteri per definire la durata minima della quarantena obbligatoria, alla quale dovrà comunque fare seguito l’effettuazione di un tampone negativo.

“Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.

“Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.

Se si è sintomatici «il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni”. Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.