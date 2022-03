La Tv tedesca presenta il meteo dalle rive del Lago Maggiore

Stresa, Verbania e le Isole Borromee: le bellezze del Lago Maggiore hanno fatto da sfondo a un servizio andato in onda durante una delle trasmissioni di punta del palinsesto giornaliero della tv tedesca. Grazie al lavoro promozionale del Consorzio Maggiore, le previsioni del tempo al telegiornale tedesco dell’emittente TV SAT1 sono state girate in alcuni dei luoghi più caratteristici della sponda piemontese.

Dal Golfo Borromeo a Villa Taranto e Villa Giulia, per la mostra della Camelia, più di 1,5 di spettatori tedeschi hanno potuto ammirare le attrazioni territoriali del Lago Maggiore.

Lo stesso video della Tv tedesca è stato ritrasmesso nella importante trasmissione Frühstücksfernsehen, trasmissione giornaliera del mattino, con più di 500 mila spettatori giornalieri. L’iniziativa – dall’elevatissimo valore commerciale – è stata realizzata dal Consorzio Maggiore, anche grazie alle sponsorizzazioni dei partner turistici coinvolti, dall’Hotel La Palma al Regina Palace di Stresa, all’Ente Giardini Villa Taranto, al Comune di Verbania per Villa Giulia e non ultimo la Fondazione “il Maggiore” per il montaggio del servizio e le ultime riprese dal Teatro.