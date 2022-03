La Uyba Busto Arsizio ci prova ma perde contro Casalmaggiore

Finisce2-3 (24-26, 26-24, 25-18, 15-25, 15-17) la sfida tra le padrone di casa della Uyba e la VBC Casalmaggiore. Stevanovic e compagne, avanti per 2-1, hanno un tracollo nel quarto set e nonostante ce la mettano tutta, non riescono a chiudere a proprio favore il quinto set. Ancora in situazione di emergenza per le assenze di Poulter e Monza, coach Musso ha dovuto fare anche a meno di Battista, bloccata in panchina da un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nell’allenamento di venerdì. E come se non bastasse, la stessa Lucia Bosetti, ancora una volta schierata in regia, a causa di un forte male alla schiena ha dovuto abbandonare temporaneamente il campo proprio nel quarto set, costringendo a la giovanissima Chiara Bressan, il secondo libero, a trasformarsi in palleggiatrice, una situazione che sicuramente ha favorito ulteriormente la formazione avversaria.

Alla fine del match coach Musso non ha nulla da recriminare alle sue ragazze, che nonostante tutto ci hanno provato: “Io credo che chiedere di più ad una squadra che entra in campo e si porta in vantaggio sugli avversari come nelle scorse due partite e pretendere che sia sempre lucida per chiudere i match sia molto complicato. Dobbiamo avere più cattiveria, tutte, essere più aggressive in tante situazioni. Detto questo la squadra è uscita dal campo avendo speso tutte le energie possibili. Casalmaggiore doveva fare i punti per salvarsi, noi abbiamo il rammarico del quinto set. Esserci arrivati è già tanto nelle condizioni in cui eravamo: ho dovuto togliere anche Lucia Bosetti, attuale nostro palleggiatore, per un problema che le aveva già dato noia in settimana e che andrà valutato e che influirà anche sul lavoro dei prossimi giorni. Si è infortunata anche Battista, ultimo cambio di banda disponibile, per fortuna Gray è riuscita a stare in campo fino alla fine nonostante la botta all’occhio del quarto set”.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto formato da Bosetti in regia, Ungureanu opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gray e Mingardi in attacco, Zannoni libero.

Primo set – Casalmaggiore parte subito forte portandosi sullo 0-3 ma le attaccanti bustocche on ci stanno e trovano il pareggio (5-5). Si procede punto a punto e la sfida si accende, lasciando presagire una partita lunga ed entusiasmante. Braga prova l’allungo (10-12) e l’errore di Stevanovic fa chiamare tempo a Musso. Shcherban firma il 15-19 e Casalmaggiore corre sul 18-21. Il murone di Stevanovic porta il set ai vantaggi ma ad avere la meglio sono le casalesi (24-26).

Secondo set – Buona partenza per la Uyba che si porta sul 6-5. Bechis e compagne però non ci stanno e ristabiliscono la parità (11-11). Nella fase centrale del set le due formazioni si danno battaglia e Mingardi porta le biancorosse a +4 (18-14). Sul finale Casalmaggiore spinge tanto e si combatte punto a punto, portando anche questo parziale ai vantaggi. Questa volta però ad avare la meglio sono le padrone di casa che chiudono 26-24.

Terzo set – Le farfalle aprono le ali e volano sul 9-3, tenendo ben salde le redini del set. Casalmaggiore ci prova ma non impensierisce. Stevanovic sottorete ha la meglio (20-14) con un murone lancia la volata finale. La doppietta attacco+ace di Mingardi vale il 24-17 e a chiudere i conti ci pensa Stevanovic 25-18.

Quarto set – Partenza sprint per Casalmaggiore che con Shcherban si porta sul 1-5, costringendo coach Musso a fermare il gioco. Al rientro in campo le attaccanti biancorosse ci provano e guadagnano qualche punto (6-9). Sul 7-4 Bosetti deve uscire dal campo a causa di un problema alla schiena e al suo posto viene schierata la giovane Bressan (che normalmente è il secondo libero). La Uyba ci prova nonostante la situazione non sia delle migliori. Le ragazze di coach Volpini ne approfittano e chiudono 15-25, portando la partita al quinto set.

Quinto set – Bosetti stinge i denti e rientra in campo, segnano il punto del 4-2. Gray mette a terra il 7-4 e Volpini ferma il gioco. Al rientro in campo Rahimova trova il -1 che fa interrompere il gioco a Musso (9-8). Gray va a segno per il 13-11 e il 14-12, ma Rahimova e Shcherban annullano (14-14). Si va ancora una volta ai vantaggi, giocati punto a punto. Ad avere la maglio è la Uyba che chiude 15-17 e porta a casa due soffertissimi punti.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 2-3 (24-26, 26-24, 25-18, 15-25, 15-17)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter ne, Battista ne, Olivotto 7, Bressan, Colombo ne, Gray 20, Mingardi 27, Zannoni (L), Stevanovic 15, Bosetti 4, Herrera Blanco ne, Ungureanu 12.

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Ferrara (L2), Braga 11, Bechis 3, Mangani 2, Carocci (L), Guidi 5, White 3, Malual 6, Shcherban 17, Szucs 1, Di Maulo 4, Zambelli 10, Rahimova 23. Arbitri: Goitre – Saltalippi

Note. Busto Arsizio: ace 3, errori 11, muri 19. Casalmaggiore: ace 5, errori 7, muri 10.