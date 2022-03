La Whirlpool di Cassinetta assume 180 lavoratori a tempo indeterminato

I sindacati dei metalmeccanici, Fim, Fiom e Uilm, e Whirlpool Emea hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo per l’assunzione di 180 persone a tempo indeterminato per lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno. Si tratta di lavoratori attualmente in somministrazione che verranno stabilizzati. Nei prossimi giorni l’ipotesi di accordo verrà sottoposta al giudizio dei lavoratori. L’ufficializzazione del risultato avverrà venerdì.