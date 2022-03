Le campane delle chiese svizzere suoneranno per la pace in Ucraina

In segno di solidarietà con le persone colpite dalla guerra in Ucraina, alle 10 del mattino di mercoledì 9 marzo tutte le campane delle chiese in Svizzera rintoccheranno per tre minuti.

La Conferenza dei vescovi svizzeri, la Chiesa evangelica riformata in Svizzera e la Chiesa cattolica cristiana della Svizzera invitano tutta la popolazione a fermarsi e osservare un momento di raccoglimento durante questa azione di solidarietà, sostenuta anche dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis, dalla presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin e dal presidente del Consiglio degli Stati Thomas Hefti.

“La guerra sta generando una sofferenza incommensurabile alla popolazione in Ucraina – si legge nella nota della Confederazione -. Si contano già tanti morti e feriti, e centinaia di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case e fuggire. La Svizzera è profondamente preoccupata per il destino della popolazione civile in Ucraina. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, la presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin e il presidente del Consiglio degli Stati Thomas Hefti sono colpiti dal sostegno che la gente in Svizzera sta mostrando per aiutare i profughi ucraini”.

Su incarico del presidente della Confederazione, l’Aiuto umanitario ha già effettuato un primo invio di beni di soccorso a destinazione di Varsavia, dove avverrà lo smistamento.

(Foto Pixabay)