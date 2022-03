Le chiusure previste sull’autostrada A8 Milano-Varese e sulla A9

Anche questa settimana Autostrade per l’Italia ha in programma diversi cantieri che comportano limitazioni notturne. A questo si aggiunge anche un trasporto eccezionale.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 5.00 di giovedì 17 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, saranno adottati provvedimenti di chiusura, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 marzo;

-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 19 marzo:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, procedere su Via Bellinzona e sulla SP17, per rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, al km 29+900;

-sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.