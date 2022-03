L’Università dell’Insubria organizza una tavola rotonda sulla crisi in Ucraina

«Ucraina e Federazione Russa: indagine sulla crisi» è la tavola rotonda organizzata dal Centro di ricerca sulle Minoranze (Cerm) dell’Università dell’Insubria per riflettere in una prospettiva multidisciplinare sulla complessa crisi che ha portato alla guerra in Ucraina. L’evento si svolgerà in presenza, nella sede di Sant’Abbondio di Como, giovedì 17 marzo dalle ore 11.30 alle 13.30.

La tavola rotonda vede la partecipazione dei professori Insubria Paola Bocale e Daniele Brigadoi Cologna e di relatori di altri atenei: Alberto Basciani dell’Università Roma Tre, Salvatore Del Gaudio della Boris Grinchenko Kyiv University, Andrea Franco dell’Università di Macerata, Oleg Rumyantsev dell’Università di Palermo e Alessandro Vitale dell’Università di Milano.

Spiega Paola Bocale, direttrice del Centro di ricerca sulle Minoranze e organizzatrice dell’evento: «La guerra in Ucraina rappresenta un evento spartiacque nella storia recente dell’Europa. La tavola rotonda promossa dal Cerm intende approfondire le cause che hanno condotto all’attacco della Federazione Russa contro l’Ucraina, le parti in gioco e i possibili sviluppi. È necessario esplorare tutti risvolti geo-politici, economici e giuridici del conflitto in corso in un’ottica interdisciplinare e trasversale, che consenta di metterne in luce impatto e ripercussioni a livello nazionale, europeo e mondiale».

La tavola rotonda è aperta al pubblico: per prenotarsi bisogna acquistare un biglietto gratuito, entro le ore 14 del 16 marzo, all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ucraina-e-federazione-russa-indagine-sul-conflitto-295126349857