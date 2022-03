Montello e Besozzo sempre in testa al campionato basket Uisp Varese

NOTIZIARIO UISP del 2 marzo 2022

PALLACANESTRO UISP VARESE – Besozzo e Montello si confermano in testa ai gironi

Il campionato di Pallacanestro firmato Uisp è tornato, con tutte le emozioni e lo spirito dello sport per tutti! Lunedì 21 febbraio, vince Nelson Somma sui Pink Panthers, ko per 53-66. Quattro le gare di martedì, con due vittorie piuttosto agevoli ottenute dalla capolista del girone B Montello su Aurora Vedano e da Piranha Albizzate su Fuco Club Varese.

Successi più tirati invece quelli centrati da Ottica Nidoli Bisuschio a Varese su Velate e di Varano Borghi, a segno su Giubiano, vittorie arrivate con 2 punti di differenza fra le squadre. Mercoledì si sono giocate le sfide fra Wool Wa e Besozzo, che si conferma capolista del girone A, e il big match fra Bst Tradate e Orange Five, con la vittoria in volata dei tradatesi 44-42.

Ricco giovedì con le prime vittorie stagionali per Vedano, 52-48 su Daverio, e di Venegono, a segno 53-50 con Gerenzano. Netti referti rosa esterni per Borsano, che sbanca Fagnano Olona 51-74, e di Senna Comasco sul campo di Antoniana 54-73. Altre due viaggi vincenti per Deportivo, 54-44 a Travedona sui Pirates e dei Piranha che espugnano la Marconi, Fuco ko per 41-47. Venerdì con il derby fra Wool Wa e Pink Panthers su Bisuschio.

Sabato sera con le sfide di Appiano Gentile e Venegono: doppia vittoria casalinga per Fdg che batte di 15 San Giovanni Bosco Olgiate e di Irish, che batte di quasi venti punti Airoldi Origgio, le due gare di cartello sono vinte dai padroni di casa. Chiudiamo la settimana con le tre partite domenicali del girone D: vince Kaire Sport su La Sezione, Lurate Caccivio la spunta per 63-59. Sconfitta interna per Villaguardia, che cede 31-45 con Master’s Hounds, infine fra Guanzate e Senna Comasco il referto rosa è preda della squadra sennese che vince con il punteggio di 59-50.

QUI NAZIONALE – Let’s move: l’Italia riparte dallo sport

Giunge a conclusione il progetto “Let’s move”, realizzato da Uisp, Centro Sportivo Italiano, Us Acli, PGS, CSain, e finanziato da Sport e Salute S.p.A. I due anni di attività, che hanno subito sospensioni e ritardi a causa della pandemia, si sono chiusi il 28 febbraio: sono state coinvolte 15 regioni e 61 Comitati territoriali Uisp, oltre a 300 tra Associazioni e società sportive affiliate.

Con i suoi interventi e le sue proposte di attività motoria e sportiva, gratuita o agevolata, l’Uisp ha raggiunto oltre 70.000 destinatari, di tutte le età e con diverse abilità. Le attività sportive praticate sono state in prevalenza danza, trecking, atletica, nuoto, fitness, escursionismo, ginnastica e canoa.

Nonostante le difficoltà di partenza, legate in particolare alla situazione pandemica, il progetto è stato un successo, soprattutto nella costruzione di una rete, composta dalle nostre associazioni sportive, gli enti pubblici e del terzo settore. Partenariati sono nati sul territorio con altre realtà che si occupano di invecchiamento attivo o che coinvolgono i giovani in situazioni di disagio socio-economico.

UISP NAZIONALE – #SportAgainstWar: no profit in campo per la pace

Amnesty International Italia, Assist Associazione Nazionale Atlete, Uisp Nazionale, Sport4Society e Usigrai lanciano un appello allo sport italiano ed europeo perché si prenda insieme e pubblicamente posizione contro la guerra in Ucraina e in difesa della popolazione civile.

Oggi le organizzazioni lanciano una iniziativa, per il momento attraverso i social network, invitando sportivi e sportive di tutto il continente a pubblicare contenuti con l’hashtag #SportAgainstWar.

Lo sport è un veicolo potente di mobilitazione delle coscienze, fondato su valori universali e di fratellanza, primo tra tutti il ripudio della guerra e della violenza. Ci appelliamo ai principi fondamentali della Carta Olimpica, che richiamano all’impegno “per favorire l’avvento di una società pacifica”, a mettere in campo “azioni volte a favorire la pace“, allo “scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico”. La stessa Agenda 2030 delle Nazioni Unite riconosce tra i propri target lo sport come costruttore di pace e tolleranza.

Lanciamo un appello anche a CONI, agli organismi sportivi, alle Federazioni italiane ed europee di unirsi in questa mobilitazione dello #SportAgainstWar.