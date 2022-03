Notte degli Oscar: Will Smith e Jessica Chastain migliori attori protagonisti

Una notte ricca di sorprese quella della 94esima cerimonia per gli Oscar.

L’Oscar per il Miglior film è andato a “Coda – I segni del cuore” della regista Sian Heder. Si tratta di una vittoria storica per il film che è interpretato nel linguaggio dei segni. Jane Campion ha invece vinto l’Oscar per la Migliore regia per il film “Il Potere del Cane”.

L’Oscar come Migliore attore protagonista va a Will Smith per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. L’attore ha ritirato il premio con grande commozione. L’attore ha preso la statuetta superando altre blasonate nominations: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield e Denzel Washington.

Jessica Chastain vince l’Oscar come Migliore attrice protagonista per il film “Gli Occhi di Tammy Faye”. Una standing ovation ha accolto la notizia del suo premio. Con lei erano state nominate Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart. L’attrice ha ritirato il premio dedicandolo “a tutti coloro che si sentono soli”

Troy Kotsur ha vinto l’Oscar come Migliore attore non protagonista per il film “Coda – I segni del cuore”. È il secondo attore sordo nella storia degli oscar a vincere la statuetta, dopo Marlee Matlin. Il premio per la miglior attrice non protagonista è stato vinto da Ariana De Boseper il film “West Side Story” di Steven Spielberg.

Ha fatto incetta di statuette il film “Dune” di Denis Villeneuve: candidato a 10 nomination, ne ha portate a casa sei, anche se di secondo piano. Si tratta degli Oscar per il miglior sonoro, la migliore colonna sonora originale, migliore scenografia, miglior fotografia, migliori effetti speciali, miglior montaggio.

Sian Heder ha vinto l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale per il film “Coda – I segni del cuore” di cui è anche la regista. Il film, interpretato nella lingua dei segni, è un remake del film francese del 2014 “La famiglia Bélier”.

“Encanto” ha vinto l’Oscar per il Miglior film d’animazione. Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino e Clark Spencer hanno ritirato la statuetta per il film Disney. Kenneth Branagh ha vinto l’Oscar per la Migliore sceneggiatura originale per “Belfast”. “Gli Occhi di Tammy Faye” ha vinto l’Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Il premio per i Migliori costumi va a Jenny Beavan per il film “Crudelia”. Non ce l’ha fatta l’italiano Massimo Cantini Parrini candidato (con Jacqueline Durran) per i costumi di “Cyrano”. Billie Eilish e Finneas O’Connell hanno vinto l’Oscar per la Migliore canzone originale per il film “007 – No Time to Die” di cui sono autori di musica e testo.

Il Miglior film internazionale è Il giapponese “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi, candidato anche nella categoria miglior film. Tra i candidati anche Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio”, che però non ha fatto il bis dopo l’Oscar del 2014.