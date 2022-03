Il parco pubblico di Taino si rifà il look

Lavori in corso al parco pubblico comunale denominato ”dei quattro punti cardinali” a Taino.

Il sindaco tainese Stefano Ghiringhelli ha presentato i lavori cominciati nelle ultime settimane, per i quali il Comune ha ricevuto finanziamenti per 50 mila euro dalla Regione e 100 mila euro statali su circa 291 mila euro totali.

«Più sicurezza e un chiosco per rendere più attrattivo il parco, come richiesto da molti concittadini – ha spiegato Ghiringhelli -. Per la gestione del chiosco, verrà aperto un bando. Inoltre stiamo procedendo al rifacimento del viale di accesso grazie ad altri 50 mila euro di finanziamenti ricevuti da Regione Lombardia».