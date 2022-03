Più di 200mila euro in contanti nascosti tra i biscotti: fermato un uomo a Milano Malpensa

Due differenti operazioni hanno permesso, ai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e ai militari della Guardia di Finanza, di intercettare quasi 300mila euro di valuta non dichiarata in transito dall’aeroporto di Malpensa.

Il principale rinvenimento è stato effettuato ai danni di un cittadino di nazionalità tedesca in volo per Istanbul: l’uomo aveva nascosto oltre 216mila euro all’interno di due scatole di biscotti per l’infanzia situati nel proprio bagaglio da stiva. In questo caso, al trasgressore è stata sequestrata una somma di 103.350 euro.

Il secondo controllo andato a segno è stato fatto invece nel salone arrivi internazionali: in questo caso gli uomini della ADM e della Finanza hanno fermato una passeggera russa proveniente da Mosca che aveva oltrepassato il canale verde “nulla da dichiarare” posto nell’area doganale. Nel suo caso sono stati rinvenuti 78mila euro nel bagaglio a mano: è così scattato un sequestro amministrativo di 34mila euro.

Il bilancio dei due mesi a cavallo dell’anno – dicembre 2021 e gennaio 2022 – per ADM e Guardia di Finanza allo scalo di Milano Malpensa è stato di 287 verbali a carico di passeggeri, relativi a violazioni valutarie. Le somme non dichiarate che sono state intercettate ammontano a oltre 4 milioni di euro: sono quindi state applicate sanzioni pari a 124mila euro (a titolo di oblazione) mentre il sequestro di denaro ammonta a oltre 270mila euro.