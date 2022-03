Tutto pronto per il Trofeo Binda, Minervino: “Un evento sportivo e turistico”

Questa mattina, mercoledì 16 marzo, la Camera di Commercio, nella Sala Immersiva InfoPoint Turistico, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Trofeo Binda per la gara internazionale di ciclismo femminile che avrà luogo domenica 20 marzo, alle 10.30 con la corsa Juniores e alle 12.30 con la corsa d’Elité. Ospite dell’incontro Mario Minervino (nella foto di Falviano Ossola), presidente della Cycling Sport Promotion.

«Si tratta di una gara tra le piú importanti del circuito femminile – ha affermato – Mancano pochi giorni e le squadre, alcune delle più importanti a livello internazionale, alloggeranno nella nostra provincia, che sarà sede di un evento creato sia su piano sportivo che turistico e promozionale».

E continua: «Camera di Commercio ha appena concluso la prima parte di un bando per eventi sportivi che garantiranno pernottamenti nella nostra zona, alimentando il turismo. Per quanto riguarda la gara, le atlete sono confermate e non c’è stato nessun cambiamento – conclude – Il territorio ha risposto bene insieme ai 19 comuni attraversati. Sono anche stati assegnati alcuni traguardi volanti in alcuni di questi».

Non è la prima volta che la nostra provincia ospita importanti eventi di ciclismo, uno dei pochi sport che “ti entra in casa”, passando per le strade delle nostre città, chiamando a sé anche un incredibile numero di cittadini pronti a scendere in pista come volontari per la sicurezza e lo svolgimento delle gare.

La gara di Cittiglio, inserita nel calendario World Tour per le donne elite partirà da Cocquio Trevisago. Dell’evento fa parte anche il Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano valido come appuntamento nell’ambito della Coppa delle Nazioni donne junior. Per la ventitreesima volta Mario Minervino organizza una classica ricercata dal mondo del ciclismo femminile e attestata tra le migliori competizioni del panorama internazionale.