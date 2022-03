Quattordicenne investita a Busto Arsizio

Una ragazzina di 14 anni è stata investita questa mattina, 23 marzo, poco prima delle 8 a Busto Arsizio.

Il fatto è avvenuto in via Contardo Ferrini e sul posto hanno operato per i soccorsi ambulanza della Croce rossa italiana e automedica. I sanitari stanno operando in codice giallo.

L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale di Busto Arsizio.