Raccolte, ospitalità, scuola: le indicazioni del Comune di Arcisate per l’emergenza Ucraina

Il sindaco di Arcisate ha pubblicato oggi una serie di indicazioni per i cittadini che vogliono aiutare ad affrontare l'emergenza umanitaria causata dalla guerra in Ucraina, sia con donazioni sia con l'accoglienza.

Ecco iniziative in atto, i contatti e i consigli utili per i cittadini di Arcisate:

Donazioni

In questo momento non servono approvvigionamenti di materiali o vestiario, ma sono necessarie donazioni per raccogliere fondi soprattutto per far fronte al costo dei trasporti verso l’Ucraina.

Il Comune fornisce i nominativi e i relativi dettagli di due enti presenti sul territorio che si occupano di questo:

Parrocchia di S.Vittore in Arcisate con Iban: IT85H0306909606100000069640 specificando come causale “Ucraina”

APS Anna-Sofia con Iban: IT24V0538710804000003562625 specificando come causale “Emergenza Ucraina”.

Continua inoltre l’iniziativa di Federfarma, avviata già nei giorni scorsi, presso la Farmacia Comunale di Arcisate per l’acquisto di medicinali.

Si possono trovare tutte le informazioni sul sito dell’Azienda Speciale Parmiani

Accoglienza

Per quanto riguarda l’arrivo di cittadini ucraini il Comune di Arcisate ricorda che è di fondamentale importanza recarsi presso l’Ufficio Anagrafe e procedere alla registrazione dei cittadini stessi: verranno così inviati i dati necessari alla Questura di Varese per ottenere il temporaneo permesso di soggiorno e all’ATS dell’Insubria per avviare l’iter di sorveglianza sanitaria e ottenere un codice STP (straniero temporaneamente presente) che permette l’erogazione di tutte le prestazioni, in particolar modo la vaccinazione anti-Covid.

Verrà inoltre pubblicata una manifestazione di interesse sul sito del Comune aperta a tutte le famiglie che intendono ospitare rifugiati ucraini, che saranno poi contattate dall’Ufficio Servizi sociali.

Scuola

In merito invece al diritto all’istruzione di tutti i minori, a partire dai 3 anni, è necessario recarsi direttamente presso l’Istituto comprensivo di Arcisate e richiedere un appuntamento con il Dirigente scolastico.

Per ulteriori potete scrivere a sindaco@comunearcisate.va.it o chiamare il numero 351 8202150