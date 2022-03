Racconti di confine, un incontro con Renata Asquer e Silvio Raffo

Il poeta e scrittore dialogherà sulle raccolte in versi e in prosa di Renata Asquer, edite da Ensemble editore Il cinema del prigioniero (2022) e Frontiere-Racconti di confine (2020)

Mercoledì 6 aprile, alle 21, al circolo culturale La Piccola Fenice il poeta e scrittore Silvio Raffo dialogherà sulle raccolte in versi e in prosa di Renata Asquer, edite da Ensemble editore Il cinema del prigioniero (2022) e Frontiere-Racconti di confine (2020).

È il tema della frontiera – intesa come altrove geografico, temporale e metaforico – a contaminare prosa e poesia dell’autrice. Poesie e racconti sono accomunati dall’alternarsi di storie immaginate o ispirate dalla realtà, di ricordi ed emozioni sospesi tra realtà e sogno. Sullo sfondo tre terre, Varese, Otranto e Cagliari, intese come luoghi dell’anima.

L’autrice

Renata Asquer, insegnante di Lettere per diversi anni alle scuole medie, ha collaborato in passato a giornali del Varesotto come La Prealpina e Il Corriere del Verbano e ad alcune riviste del Salento

(Città Magazine e Il Corsivo di Lecce) con una serie di articoli letterari. Tra le sue pubblicazioni: le due biografie romanzate La Triplice anima, Vita di Fausta Cialente (edizioni Interlinea di Novara) e La grande torre. Vita e morte di Dino Buzzati (Lecce, Manni 2002); la raccolta di racconti Memorie del labirinto (Lecce, Manni 2002); il racconto lungo Treni in transito (Lecce, Manni 2004); il romanzo storico Le luminarie. Vita di Isabella de Capua Gonzaga (Nardò, Besa 2005); nel 2006 il racconto Frontiera nell’Agenda Salentu del 2006, edita da Manni editore; il romanzo Soldamore (Arkadia editore 2009) e Dal primo alla zeta (Arkadia editore 2011).

Nel 2015 pubblica, in collaborazione con Alice Guerrieri, l’e.book L’istante magico. La storia di Giuseppe De Nittis edito da Elison Publishing e vincitore del premio Elison per inediti. La raccolta di racconti Frontiere. Racconti di confine (Ensemble 2020) è acquistabile sul sito: https://www.edizioniensemble.it/prodotto/frontiere/.

La raccolta di poesie Il cinema del prigioniero (Ensemble 2022) è acquistabile sul sito: