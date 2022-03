Rinnovo rsu pubblica amministrazione: sono oltre 3000 i candidati della Fp Cgil in Lombardia

Entra nel vivo la campagna elettorale per rinnovare, il 5-6-7 aprile prossimo, le rsu nelle pubbliche amministrazioni, che porteranno al voto milioni di lavoratrici e lavoratori nel Paese, e circa 400mila in Lombardia. Le liste sono state chiuse ufficialmente il 25 febbraio, e in Lombardia la Fp Cgil ne presenta 1135, con 3066 candidate e candidati. (nella foto la protesta degli infermieri)

«Abbiamo presentato liste in più enti rispetto alle precedenti rsu – scrive in un comunicato la Fp Cgil regionale -. Sono molte le riconferme delle nostre candidate e dei nostri candidati già in carica e moltissime sono le nuove candidature di chi si approccia per la prima volta a questa esperienza, con tanti giovani. Nelle nostre liste sono rappresentate tutte le figure professionali operanti nei tre comparti Sanità pubblica, Funzioni locali e Funzioni centrali».

Una tornata elettorale che si presenta decisamente complessa, dopo due anni durissimi di pandemia che hanno impattato sulle vite di tutte e tutti, in particolare sui lavoratori del pubblico in prima fila a fare fronte al Covid, e quelli che hanno mandato avanti i servizi essenziali del Paese.

«Le lotte da fare per migliorare le condizioni di chi opera nel lavoro pubblico sono tante – continua la nota della Fp Cgil -: carenze di personale e nuove assunzioni, stabilizzazione del personale precario, organizzazione del lavoro, rispetto dei diritti e delle tutele contrattuali, difesa e rafforzamento del sistema socio sanitario regionale pubblico e, più in generale del perimetro pubblico, contrasto delle esternalizzazioni e degli appalti al massimo ribasso, tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, riconoscimento e valorizzazione professionale, formazione, innovazione organizzativa e benessere organizzativo sono tra i temi principali che saranno portati avanti dalla Fp Cgil e le sue rsu. Oltre ai temi più confederali e trasversali, ad esempio, su lavoro, pensioni, donne, giovani, riforma del fisco, contrasto delle disuguaglianze e delle discriminazioni, antifascismo, nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e i lavoratori, legalità, trasparenza, nuovi diritti, inclusione, solidarietà, pace».