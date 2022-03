È di samsung lo smartphone più venduto, ma Apple domina il mercato

Omdia, società che si occupa di redigere statistiche di mercato, ha pubblicato la classifica degli smartphone più venduti al mondo nell’anno 2021. La prima cosa che possiamo dirvi è che, pur essendo di Samsung lo smartphone più venduto, è un’altra azienda a dominare il mercato delle vendite. Ma andiamo a scoprire i dettagli di questa classifica insieme agli esperti di MisterGadget.tech.

La classifica

Al primo posto tra gli smartphone più venduti al mondo abbiamo Samsung Galaxy A12 (il cui prezzo medio si aggira intorno ai 160 dollari). Un dato che però poco dice sull’effettuale andamento del mercato. Infatti per avere una prospettiva più completa diventa fondamentale analizzare la classifica nella sua interezza, e prendere in considerazione i dati relativi al prezzo medio di vendita e alle unità vendute. Ma andiamo con ordine.

Osservando le restanti nove posizioni della classifica, ben sette sono occupate da iPhone. iPhone 12 ad esempio occupa il secondo posto tra gli smartphone più venduti. Ma anche il terzo e quarto posto della graduatoria sono occupati da device della casa di Cupertino (il prezzo medio di questi prodotti si attesta tra gli 800 e i 900 euro).

Il quinto posto è invece occupato dallo smartphone Redmi 9A. Il telefono è il device con il prezzo medio più basso dell’intera classifica (78 dollari). La seconda metà della classifica vede la massiccia presenza di iPhone. I prodotti di Apple occupano tutte le posizioni tra la sesta e la nona con un prezzo medio di circa 1200 dollari. Samsung apre e chiude la classifica degli smartphone più venduti nel 2021. L’ultimo posto è infatti occupato dal Galaxy A2, con un prezzo medio di 138 dollari.

Analizzando questa classifica è facile comprendere quale sia l’azienda dominatrice del mercato: Apple. Oltre ai 7 smartphone in classifica, sono in numeri legati a vendite e prezzo medio quelli che davvero impressionano. Sono oltre 200 i milioni di smartphone che l’azienda a distribuito sul mercato. Incredibile ma vero. Per correttezza occorre dire che i dati relativi alle vendite, sono riferiti alle unità spedite dall’azienda e non necessariamente vendute.

La situazione italiana

In italia non è possibile avere a disposizione dati relativi al mercato degli smartphone, poiché GFK li mantiene segreti.