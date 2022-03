Scontro tra auto e moto a Gavirate, 30enne in ospedale

(immagine di repertorio) – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo, a Gavirate.

A scontrarsi, per motivi ancora in via di valutazione, un’auto e una moto che sono entrate in collisione in via Galvaligi poco prima delle 15,30.

Sul posto oltre ai soccorsi medici, la Polizia locale di Gavirate che ha effettuato i rilievi del sinistro.

L’uomo dopo il primo soccorso è stato ricoverato all’ospedale di Cittiglio in codice giallo.