Sette offerte di lavoro per Confartigianato Imprese Varese

Sette posizioni per altrettante realtà che stanno cercando collaboratori attraverso la mediazione offerta da Artser – Confartigianato Imprese Varese, una fra le più importanti società di servizi alle imprese del Nord Italia.

Di seguito le varie figure ricercate come si possono vedere più nel dettaglio sull’account LinkedIn di Confartigianato Imprese Varese.

Impiegato/a back office commerciale con conoscenza inglese, tedesco e spagnolo

La persona si inserirà in una realtà dinamica e si occuperà di seguire il cliente, dall’offerta alla gestione dell’ordine, in ottica di fidelizzazione e sviluppo del business.

Nello Specifico

Gestirà le spedizioni, aggiornando il cliente sui tempi di produzione e di consegna, e terrà contatti con lo spedizioniere,

Si occuperà dell’inserimento degli ordini sul gestionale aziendale,

A livello amministrativo gestirà le bolle, DDT e la fatturazione,

Gestirà le offerte commerciali, trattando in caso di necessità con il cliente.

Buona conoscenza della lingua inglese, tedesca e spagnola, usata a livello lavorativo

Diploma in amministrazione finanza e marketing o equipollenti,

Esperienza pregressa, anche breve, come impiegato/a amministrativa e/o commerciale,

Buone doti relazionali, proattività e voglia di crescere con l’azienda.

Sede di lavoro: Gavirate (VA)

GIARDINIERE JUNIOR – SPECIALISTA DEL VERDE SU CANTIERI

La risorsa all’interno di un team di lavoro, si occuperà di attività legate al cantiere ambientale e alla cura del verde.

E’ gradita esperienza nel ruolo, anche breve (esempio alternanza scuola-lavoro). Valutiamo positivamente persone che vogliano intraprendere lavori in corda

Sede aziendale: Varese o Gallarate

Offriamo: contratto di stage. Rimborso spese da definire in sede di colloquio.

CONSULENTE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ E AMBIENTE – HSE CONSULTANT

La risorsa, riportando al responsabile dell’attività, si occuperà di fornire consulenza in materia di certificazioni qualità alle aziende clienti sul territorio di Varese.

La Risorsa Sarà Responsabile Delle Seguenti Attività

Gestione del processo di implementazione in particolare dei sistemi di gestione qualità serie ISO 9000 e possibilmente ISO 14001 e ISO 45001, con predisposizione della relativa documentazione tecnica;

Conduzione di audit presso i clienti in relazione ai sistemi qualità adottati;

Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione;

Consulenza tecnica ai clienti per aspetti in ambito rifiuti, bonifiche, emissioni in atmosfera, indagini strumentali, scarichi etc.

Pregressa esperienza in un ruolo analogo;

Laurea in Ingegneria o equipollente.

Sede di lavoro: Varese e provincia.

Offriamo: Contratto di assunzione a tempo indeterminato o partita iva in base alle reciproche esigenze.

ADDETTO/A AL MAGAZZINO – MAGAZZINIERE JUNIOR

La risorsa affiancherà l’attuale responsabile e si occuperà della gestione del magazzino, degli stock e dei contatti con i trasportatori.

Requisiti Richiesti

Diploma triennale o quinquennale (requisito indispensabile)

patentino per il muletto

avere esperienza (anche base) nell’organizzazione del magazzino: gestione commesse, codificazione ecc.

propensione all’ordine

capacità di auto organizzarsi e lavorare in team

buona capacità di utilizzare il PC.

Sede di lavoro: zona Tradate (VA)

Si offre: contratto di dipendenza a tempo indeterminato. Richiesta disponibilità full time.

IMPIEGATO/A CONTABILE FORNITORI – PART TIME

La risorsa si occuperà della gestione della contabilità fornitori. Nello specifico:

Attività e Responsabilità

Contabilità Fornitori – Ciclo passivo

registrazione fatture fornitori

Alimentare i registri IVA e controllare la quadratura,

controllo anagrafica

rapporti con i fornitori

inserimento fatture acquisto(cespiti),

Diploma

Esperienza pregressa in un ruolo analogo o in contabilità,

Sede di lavoro: Varese

Offriamo: contratto di dipendenza PART TIME – 25 ore settimanali.

INSTALLATORE TAPPARELLE

La risorsa inizialmente affiancherà una figura esperta che si occuperà della sua formazione e, una volta acquisita la giusta autonomia, verrà impiegata nell’installazione di tapparelle, zanzariere e veneziane.

Requisiti Richiesti

Esperienza pregressa, anche breve, in un lavoro manuale o nell’installazione di tapparelle/serramenti

Voglia d’imparare, mettersi in gioco e crescere professionalmente.

Disponibilità e buone doti relazionali completano il profilo.

Sede di lavoro: Busto Arsizio (VA)

Si offre: Contratto a tempo determinato. Contratto di dipendenza diretto con l’azienda. Inquadramento e parametri economici da definire in base all’effettiva esperienza maturata.

Orari di lavoro: lunedì-venerdì 8:00-12:00 / 14:00-18:30

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO – AUTOCAD e INVENTOR

Nello Specifico Si Occuperà Di

La risorsa si occuperà, nello specifico, della definizione del progetto e della messa in tavola dei particolari meccanici, della stesura di schemi e layout e della definizione delle distinte materiali.

disegno meccanico attraverso l’uso di Autocad e Inventor,

inserimento distinte base nel gestionale tecnico;

supporto alla produzione nella stesura di documenti tecnici, redazione di procedure;

supporto alla produzione nello studio e/o costruzione di semplici attrezzature.

Interfaccia con i fornitori esterni

Requisiti Richiesti

Conoscenza di programmi per il disegno tecnico quali CAD e Inventor,

Esperienza pregressa – anche breve – in un ruolo come disegnatore o progettista meccanico

Flessibilità, voglia di mettersi in gioco e di crescere completano il profilo.

Sede di lavoro: Vigevano (PV)