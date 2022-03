Si conclude con “A Chiara” il cineforum d’inverno alle Arti di Gallarate

Giovedì 31 marzo al Cinema delle Arti di Gallarate, in doppia proiezione (pomeridiana e serale), si conclude il ciclo di cineforum d’inverno.

Con A Chiara, Jonas Carpignano chiude la trilogia di film ambientati tra Gioia Tauro e Rosarno, nella Calabria degli immigrati dall’Africa subsahariana sfruttati nei campi di agrumi (Mediterranea, 2015), dei rom accampati in baraccopoli ai confini della città (A Ciambra, 2017) e della borghesia cittadina che dietro la facciata rispettabile nasconde l’affiliazione alla ’ndrangheta, come si racconta per l’appunto in questo ultimo lavoro, premiato a Cannes con il Label Europa Cinemas Cannes per il Miglior film europeo.

Il film racconta la storia di Chiara Guerrasio (Swamy Rotolo), secondogenita di quindici anni di Claudio e Carmela. Tutta la famiglia è riunita per festeggiare i 18 anni della sorella più grande di Chiara. Tutti sembrano contenti e affiatati, malgrado la sana competizione che c’è tra Chiara e sua sorella sulla pista da ballo. Il giorno dopo la festa, Claudio lascia, senza preavviso, Gioia Tauro. Chiara, dal carattere forte e determinato, vuole capire cos’è che ha spinto suo padre a partire. Tutto questo la porterà a guardare i suoi cari e la sua città con occhi nuovi e a interrogarsi sul suo futuro.

Alle ore 15,00 la prof.ssa Cristina Boracchi curerà l’introduzione pomeridiana mentre alle ore 21.00 l’introduzione e il commento finale saranno del critico cinematografico Gabriele Lingiardi.