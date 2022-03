Temperature in rialzo e pioggia “passeggera”

Quelle di questa notte sono state soltanto poche gocce di pioggia passeggere, la perturbazione atlantica conclude oggi il suo transito sul Nord Italia. Nessun effetto sul livello dei laghi che si mantiene attorno alla soglia di magra come ormai da settimane. GUARDA LE FOTO

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino da domani, mercoledì 16 marzo, l’anticiclone dalla Libia si spingerà verso le Alpi richiamando aria più mite ma la presenza di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale dovrebbe interessarci marginalmente giovedì e venerdì con ancora cieli nuvolosi anche se con piogge deboli o assenti.

La giornata di domani sarà soleggiata, con banchi nuvolosi irregolari in dissoluzione al mattino. Temperature massime in netto rialzo. Giovedì cielo variamente nuvoloso su Piemonte e lungo le Prealpi ma clima ancora piuttosto mite e asciutto. Sulla Lombardia orientale e Valtellina in parte soleggiato anche se con estese velature di nubi alte.