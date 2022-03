Trovati i resti di un accampamento nei boschi tra Arcisate e Cantello

Sacchetti, bottiglie di plastica e scatolette abbandonate. I volontari di Endurovarese hanno trovato nel pomeriggio di sabato 19 marzo i resti di quello che sembra essere un vecchio accampamento abbandonato (forse utilizzato tempo prima da degli spacciatori) nei boschi tra Arcisate e Cantello.

Endurovarese da tempo organizza e promuove iniziative per aiutare a tenere puliti i boschi di Varese e del Varesotto e non è la prima volta che i suoi volontari si imbattono in situazioni simili. L’area è inoltre spesso pattugliata dalle forze dell’ordine sulle tracce dei luoghi dello spaccio.