“Arte in festa”: un festival per i bambini nel cuore di Varese

«Domenica 3 aprile la nostra città si riempirà di giovani. La fondazione Giacomo Ascoli ha accettato questa sfida come festival dell’arte creando laboratori sparsi per tutta la città, dedicati ai bambini dai 3 anni fino ai ragazzi più grandi – ha affermato Rossella di Maggio, Assessora ai Servizi Educativi – e saranno proprio loro, gli adolescenti, la vera sfida: farli usicre di casa e separarli dai loro cellulari».

Per tutta la giornata, dalle 10 del mattino fino alla sera, decine di artisti coinvolgeranno i più giovani in spettacoli e workshop di musica, danza, cinema, teatro, pittura e tessitura per immergersi, tutti insieme, nel mondo dell’arte, che è cura e benessere ad ogni età.

«Questo evento lega l’arte, il rapporto con la famiglia e la città. Senza dimenticare naturalmente il fine benefico per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli» – conclude Rossella Di Maggio.

L’intero ricavato della manifestazione, infatti, sarà destinato alla ristrutturazione della palazzina di Largo Flaiano destinata a diventare “Il Faro” di Varese, un approdo sicuro per chi lotta contro la malattia: casa per famiglie, medici, ricercatori, associazioni.

«Come ex insegnante di musica ho sempre creduto che l’arte fosse anche terapia, come il gioco» – ha aggiunto Angela Ballerio, raccontando di come anche il Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale del Ponte – intitolato al figlio, Giacomo Ascoli, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – sia aperto all’arte che cura negli spazi e nelle attività proposte dai volontari oltre che progetti di arteterapia.

Punto di riferimento dell’intera manifestazione sarà lo stand di Fondazione Giacomo Ascoli in piazza Monte Grappa dalle ore 10 alle 18 con la vendita delle gerbere solidali e laboratori ad offerta libera, aperti a tutti, realizzati dalle volontarie creative della Fondazione e dal personale di Nicora Garden Varese.

Ci sarà la possibilità di partecipare al “pranzo benefico” con la pizza buona nel gusto e nella solidarietà della Piedigrotta, in collaborazione con l’associazione Tincontro (per prenotare è necessario inviare una email all’indirizzo info@fondazionegiacomoascoli.it o telefonare al numero 0332232379).

A ingresso libero anche i tre eventi dedicati ai genitori mentre per i laboratori più articolati per bambini e ragazzi , a offerta minima di 5 euro, devono essere prenotati, inviando una mail sempre all’indirizzo info@fondazionegiacomoascoli.it.

IL PROGRAMMA

I laboratori delle arti figurative saranno ospitati dal Museo di Villa Mirabello, gestiti dal personale di Archeologistics e rivolti a bambini dai 6 ai 13 anni, mentre la Palestra Mazzini di via Como ospiterà al mattino i laboratori di psicomotricità per i bambini delle elementari e nel pomeriggio laboratori di danza rap e hip hop con dj Kaso ed Emanuele Michelon (ragazzi dagli 8 ai 18 anni per fasce di età).

Altro punto di riferimento sarà l’Arthelier dove Liliana Maffei con Anna Pedrazzini ospiterà in mattinata tre laboratori teatrali per 3 fasce di età tra i 3 e i 13 anni e nel pomeriggio due spettacoli.

Molto attivo anche il Liceo Musicale Malpiero dove si alterneranno spettacoli e prove di strumenti e di canto con i maestri del liceo oltre a laboratori di fotografia astronomica per i più grandi (14-18 anni) con Paolo Cascone e Antonio Giudici e di cinema con Susanna Tadiello per ragazzi tra gli 11 e i 18 anni.

Ai genitori sono invece rivolti tre incontri, tutti ospitati nella sede Ance: “Il mestiere (impossibile) dell’essere genitore” con la psicologa Erika Minazzi; “Nutrimenti: alimentare corpo e mente in età evolutiva” con la dietista Camilla Chiarini e la psicologa Delia Balzarini e infine “Diventare grande è un processo emozionale” con la pedagogista Elena Crestani.

L’evento di chiusura di Arte in festa è per le ore 18.30 di domenica 3 aprile all’Auditorium del Liceo musicale con il saluto delle autorità, la presentazione in anteprima del trailer del nuovo musical “Alice nel paese delle meraviglie” e con la premiazione del concorso di poesia intitolato a Giacomo Ascoli delle scuole primarie e secondaria del IC Varese 5 Dante Alighieri.

Per maggiori informazioni www.fondazionegiacomoascoli.it.