Un flash mob dei bambini per la pace in Ucraina nel cortile del Comune di Castellanza

Anche i bambini di Castellanza scendono in campo per la pace in Ucraina. Questa mattina gli alunni della 2°C della scuola elementare De Amicis hanno voluto manifestare il loro no alla guerra con un flash mob nel cortile del municipio, alla presenza del sindaco Mirella Cerini e dell’assessore all’Istruzione Davide Tarlazzi.

I bambini, vestiti con dei grandi cuori rossi e il messaggio “La vita è vita” sulle spalle, hanno ballato insieme alle loro insegnanti Milena Garofalo e Carmelina Nasta per ribadire che la pace deve prevalere sulle armi. Al termine della performance hanno poi sventolato la bandiera della pace insieme a quella dell’Ucraina.

Il sindaco Cerini e l’assessore Tarlazzi hanno applaudito i bambini e hanno sottolineato l’importanza del messaggio lanciato mentre la maestra ha spiegato perchè è stata organizzata questa iniziativa: «Siamo partiti da una semplice lettura a scuola e dalle informazioni che già i ragazzi avevano. Abbiamo deciso di mandare un messaggio per sconfiggere la paura».