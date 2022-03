A Varese il bando per la rigenerazione urbana va all’Informagiovani

C’è anche l’amministrazione di Varese tra quelle che si sono aggiudicate il bando regionale finalizzato alla rigenerazione urbana.

Protagonista dell’intervento che che si aggiudica il finanziamento è lo stabile di via Como 19, che attualmente ospita l’Informagiovani e l’Informalavoro.

L’obiettivo è quello di porre la zona al centro di un intervento di riqualificazione che valorizzi non solo la struttura e le attività che ospita, ma che possa creare una nuova connessione vitale tra il comparto stazioni e il centro cittadino.

«La scelta da parte dell’amministrazione comunale di candidare lo stabile via Como al finanziamento regionale ha l’obiettivo di riqualificare una zona strategica del tessuto urbano, rendendola più vivibile e connessa con la città anche grazie a un polo di attrazione dedicato ai giovani, alla loro formazione e inserimento lavorativo estendendo così la rigenerazione in corso di realizzazione nell’area delle stazioni» spiega la nota del Comune.

«Un ulteriore bando vinto dal Comune di Varese – Ha commentato il sindaco Galimberti – Nelle prossime settimane si attiverà la progettazione partecipata coinvolgendo le realtà giovanili del territorio».

Il progetto ha ottenuto circa 455mila euro di finanziamento: «L’intervento permetterà di ospitare al meglio le iniziative rivolte ai giovani – dichiara la consigliera Francesca Strazzi che aveva proposto da assessore alla Giunta precedente di candidare lo stabile come polo per i giovani – e al tempo stesso rivitalizzare tutta l’area».

«Sono tante le opere in che in questi ultimi anni hanno posto i giovani al centro dell’attività amministrativa – ha commentato infine Matteo Capriolo, consigliere con delega alle Politiche e servizi per i giovani, Informagiovani e Informalavori – Grazie a questo intervento si potrà rendere più moderno e funzionale uno spazio che è un riferimento per la formazione e il supporto lavorativo dei giovani».