A Velate si sperimenta il metodo Avatar

A Varese, a margine della mostra Art for the Global Goals di Eve Carcan al Battistero di Velate sempre in piazza Santo Stefano a cura di Carla Tocchetti, domenica 13 marzo alle 17 il Teatro Oratorio di Velate ospita la presentazione del metodo Avatar a cura di Maria Cristina Galdabini.

Maria Cristina Galdabini, master Avatar accreditata, proporrà una breve introduzione per conoscere il metodo i cui materiali per la crescita personale, sviluppati dall’americano Harry Palmer psicologo dell’età evolutiva, sono tradotti in 24 lingue e vengono insegnati in 153 paesi in tutto il mondo.

Una proposta gratuita per questo momento storico in cui ansia, sfiducia, conflittualità, mancanza di energia e prospettive minano gli equilibri della quotidianità e delle relazioni interpersonali. Anche il raggiungimento degli equilibri sociali e di un mondo pacifico e inclusivo sono un obiettivo che rientra fra i diciassette stilati dall’ONU per favorire lo sviluppo globale.

A Velate, la presentazione proporrà una esperienza diretta attraverso una serie di esercizi tratti dai materiali Avatar e in particolare da “Riemergere”, progettati per aprire una finestra sulle convenzioni e sulla consapevolezza di sé.

All’evento si può accedere tramite prenotazione effettuata su Eventbrite, con mascherina FFP2 e Greenpass. Velate è capolinea della Linea P (Olona –Velate) e E (Bizzozero – Velate) dei pulmann delle Autolinee Varesine.