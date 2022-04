“In questo 25 Aprile insegnamo ai più giovani il valore di pace e libertà”

Doppia celebrazione a Casciago per ricordare il 25 Aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo.

Galleria fotografica Il 25 Aprile a Casciago e Morosolo 4 di 9

Davanti ai monumenti ai Caduti di Casciago e Morosolo il sindaco Mirko Reto, affiancato dalla giunta, dalla vicesindaco di Luvinate Lucia Bianchi, dalle autorità cittadine e dai membri di protezione civile e polizia locale hanno deposto una corona di fiori e ricordato il valore della Libertà in un 25 aprile particolare, segnato dalla guerra in Ucraina e da tante preoccupazioni.

Alle cerimonie hanno partecipato diversi cittadini che si sono uniti nel ricordo di chi ha combattuto per liberare l’Italia dalla dittatura e restituire la democrazia al nostro Paese: «Il loro ricordo e il loro valore resteranno per sempre. In questi giorni soprattutto dobbiamo insegnare ai più giovani quanto siano importanti valori come la pace e la libertà», ha detto il sindaco di Casciago.